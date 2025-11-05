BSNL 50 Days Plan: ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బీఎస్ఎన్ఎల్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటిస్తుంది. కొత్త బడ్జెట్ ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో రూ.347 ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో ప్రతిరోజు మీరు 2gb హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా కూడా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ రీఛార్జి ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎక్స్ వేధికగా తాజాగా రూ.347 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్తో పాటు ప్రతిరోజు 2gb హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. అయితే డేటా పూర్తి అయిపోయినా 80 కేబీపీఎస్ డేటా లభిస్తుంది.
ఇందులో ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. దీని వ్యాలిడిటీ 50 రోజులు అంటే ప్రతి నెల రీఛార్జ్ చేసుకోకుండా 50 రోజుల పాటు లభించే అద్భుతమైన ప్లాన్. తక్కువ ధరలోనే లభిస్తుంది కేవలం రూ.347 కే ఇతర కంపెనీలు కూడా దరిదాపుల్లో కూడా అందించడం లేదు. ఇందులో అద్భుతమైన ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి.
దాదాపు అన్ని ప్రధాన నగరాల్లో 4జీ సర్వీసులు కూడా అందిస్తున్నారు. ఇందులో ఫాస్ట్ గా మీరు ఇంటర్నెట్ డేటా సదుపాయం కూడా పొందుతారు. రూ. 347 కే బడ్జెట్లో ఆకర్షణీయమైన ప్లాన్ లభిస్తుంది.
