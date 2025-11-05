English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సూపర్‌ ఆఫర్.. 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌, ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా ప్లాన్‌..!

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సూపర్‌ ఆఫర్.. 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌, ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా ప్లాన్‌..!

BSNL 50 Days Plan: ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బీఎస్ఎన్ఎల్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటిస్తుంది. కొత్త బడ్జెట్ ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో రూ.347 ప్రీపెయిడ్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్ 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో ప్రతిరోజు మీరు 2gb హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా కూడా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ రీఛార్జి ప్లాన్స్ అందుబాటులో  ఉన్నాయి. ఎక్స్ వేధికగా తాజాగా రూ.347 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్‌తో పాటు ప్రతిరోజు 2gb హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. అయితే డేటా పూర్తి అయిపోయినా 80 కేబీపీఎస్ డేటా లభిస్తుంది.   

2 /5

 ఇందులో ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. దీని వ్యాలిడిటీ 50 రోజులు అంటే ప్రతి నెల రీఛార్జ్ చేసుకోకుండా 50 రోజుల పాటు లభించే అద్భుతమైన ప్లాన్. తక్కువ ధరలోనే లభిస్తుంది కేవలం రూ.347 కే ఇతర కంపెనీలు కూడా దరిదాపుల్లో కూడా అందించడం లేదు. ఇందులో అద్భుతమైన ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి.  

3 /5

 దాదాపు అన్ని ప్రధాన నగరాల్లో 4జీ సర్వీసులు కూడా అందిస్తున్నారు. ఇందులో ఫాస్ట్ గా మీరు ఇంటర్నెట్ డేటా సదుపాయం కూడా పొందుతారు. రూ. 347 కే బడ్జెట్‌లో ఆకర్షణీయమైన ప్లాన్ లభిస్తుంది.   

4 /5

ఈ ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బడ్జెట్లో కస్టమర్‌లకు అద్భుతమైన ప్లాన్స్ అందిస్తుంది. ప్రధానంగా సెకండ్ సిమ్‌ ఉపయోగించే వారికి ఇది అద్భుతమైన ప్లాన్ అని చెప్పవచ్చు. తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ రోజులు వ్యాలిడిటీ లభించే ప్లాన్.  

5 /5

 ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఎస్ఎంఎస్ డేటా కూడా పొందవచ్చు. 4g స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. డేటా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు 80 కేబీపీఎస్ డేటా లభిస్తుంది.

BSNL 347 plan BSNL 50 days validity plan BSNL new prepaid offer BSNL data plan 2025 BSNL 2GB daily plan BSNL unlimited calls plan

Next Gallery

Karthika Purnima: జ్వాలా తోరణం అంటే ఏమిటి.. ! కార్తీక పౌర్ణమి సందర్బంగా చేసే జ్వాలా తోరణం మహత్యం ఇదే..