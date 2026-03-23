BSNL Extra GB Plan Details: మీరు బీఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులైతే మీకు ఒక బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ అదనపు డేటా ప్యాక్తో ఈ ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ ఆఫర్ అందిస్తోంది. ఏప్రిల్ 31 తేదీ నాటికి ఈ బోనస్ డేటా ఆఫర్ ముగిసిపోతుంది. వెంటనే మీరు కూడా ఈ రూ.485 డేటా ప్లాన్ తో రీఛార్జ్ చేసుకోండి. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ అయిన బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇప్పటికే తక్కువ ధరలో అనే అనేక రీఛార్జి ప్లాన్లను వినియోగదారుల కోసం పరిచయం చేసింది. ఇది జియో, ఎయిర్టెల్కి గట్టి పోటీ కూడా ఇస్తుంది. 4G సేవలను అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఏప్రిల్ 31 వరకు అదనపు డేటా బెనిఫిట్స్ కూడా అందిస్తుంది.
ఇది ఆన్లైన్ క్లాసులు, వర్క్ ఫ్రొం హోం చేసేవారికి మంచి ప్లాన్. దీంతో హై స్పీడ్ వీడియో స్ట్రీమ్ కూడా అవుతుంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ ఆఫర్ రూ.485 రీఛార్జ్ ప్లాన్ పై అందిస్తుంది. సాధారణంగా ఇది 2gb డేటా మాత్రమే ప్రతిరోజు అందిస్తుంది.
మీరు ఏప్రిల్ 31 వరకు రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ప్రతిరోజు 2.5 జీబీ డేటా పొందుతారు. అంటే మీరు 500 MB అదనంగా ప్రతిరోజు పొందనున్నారు. దీని ఈ ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ 72 రోజులపాటు లభిస్తుంది. దీంతో పాటు యూట్యూబ్, ఓటీటీ కూడా నిరంతరాయంగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
అంటే ఒక్కసారి ఈ 485 ప్లాన్తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే 72 రోజులపాటు నిరంతరాయంగా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ డేటా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు లోకల్, STD కాల్స్, 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితంగా కూడా పొందుతారు. మార్చి 31 లోపు ఈ ప్లాన్ తో రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి.
బీఎస్ఎన్ఎల్ ఎక్స్ వేదిక ఈ 500 MB అదనపు డేటా ప్లాన్ 2026 మార్చి వరకు అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈలోపు రీఛార్జ్ చేసుకున్న యూజర్లకు మాత్రమే ఈ అదనపు డేటా బెనిఫిట్స్ లభిస్తుంది.