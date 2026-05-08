/BSNL Plan 2026: బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ చీప్ ప్లాన్ అదిరింది బాసు.. 84 రోజుల పాటు రోజుకు 3GB డేటా!

BSNL Rs 599 plan: దేశంలో తక్కువ ధరలో మంచి ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్స్ అందించే టెలికాం కంపెనీల్లో బీఎస్ఎన్ఎల్ ఒకటి. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థ తీసుకొచ్చిన రూ.599 ప్లాన్ యూజర్లను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువ డేటా కావాలనుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ మంచి ఆప్షన్గా మారింది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.599 ప్లాన్ 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్లాన్లో యూజర్లకు ప్రతిరోజూ 3GB డేటా లభిస్తుంది. మొత్తం వ్యాలిడిటీ కాలానికి 252 GB డేటాను వినియోగించుకోవచ్చు. రోజువారీ డేటా పూర్తయిన తర్వాత కూడా ఇంటర్నెట్ పూర్తిగా ఆగిపోదు. 40 Kbps స్పీడ్తో అపరిమితంగా నెట్ వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ ప్లాన్లో అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్ కూడా ఉన్నాయి. దేశంలోని ఏ నెట్వర్క్కైనా ఫ్రీగా మాట్లాడొచ్చు. అదనంగా ప్రతిరోజూ 100 ఎస్ఎంఎస్లు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా జింగ్, PRBT కాలర్ ట్యూన్స్, ఆస్ట్రోటెల్ వంటి సేవలను కూడా ఉచితంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అందుకే ఈ ప్లాన్ను కంప్లీట్ ఆల్రౌండర్ ప్యాక్గా చాలామంది భావిస్తున్నారు.
రోజూ ఎక్కువ డేటా అవసరమయ్యే వారికి ఈ ప్లాన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉద్యోగులు, ఆన్లైన్ క్లాసులు చూసే విద్యార్థులు, యూట్యూబ్ వీడియోలు ఎక్కువగా చూసేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, సోషల్ మీడియా ఎక్కువగా వాడేవారికి కూడా 3GB డైలీ డేటా చాలా సరిపోతుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ రోజులు రీఛార్జ్ ఉండాలని కోరుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ బాగా నచ్చుతోంది.
ఈ ప్లాన్ను రీఛార్జ్ చేసుకోవడానికి BSNL Selfcare యాప్ ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, పేటీఎం, అమెజాన్ పే వంటి యాప్స్ ద్వారా కూడా సులభంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
అదే విధంగా బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి కూడా ఈ ప్లాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ డేటా, అపరిమిత కాల్స్ కావాలనుకునే వారికి BSNL రూ.599 ప్లాన్ ప్రస్తుతం మంచి ఆప్షన్గా కనిపిస్తోంది.