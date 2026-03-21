BSNL New Recharge Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త. ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ అయిన బీఎస్ఎన్ఎల్ తన కస్టమర్లకు అతి తక్కువ ధరలోనే మంచి ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. తాజాగా బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న రూ. 599 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ గురించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలైన జియో, ఎయిర్ టెల్, వోడాఫోన్ ఐడియా (Vi) ప్లాన్లతో పోలిస్తే ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లు చాలా చౌకగా ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న రూ. 599 ప్లాన్లో ఉన్న ప్రయోజనాలు యూజర్లకు మంచి విలువను అందిస్తున్నాయి.
BSNL రూ. 599 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లో వినియోగదారులకు మొత్తం 70 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి రోజూ 3GB డేటా లభిస్తుంది.
ఇక రోజువారీ డేటా పూర్తయినా కూడా ఇంటర్నెట్ పూర్తిగా ఆగిపోదు. 40kbps స్పీడ్తో కనెక్టివిటీ కొనసాగుతుంది. వీటితో పాటు రోజుకు 100 SMSలు కూడా అందిస్తారు. ఈ ప్లాన్ను రోజువారీ ఖర్చు ప్రకారం చూస్తే కేవలం రూ. 8.55 మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది. ఇతర కంపెనీలతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ.
ఈ ప్లాన్తో పాటు రూ. 299 ప్లాన్ కూడా బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. ఇందులో కూడా 30 రోజులపాటు అన్ లిమిటెడ్ లోకల్, STD కాల్స్ అందిస్తారు. రోజుకు 3GB డేటా, 100 SMSలు లభిస్తాయి.
అలాగే డేటా లిమిట్ పూర్తయినా 40kbps స్పీడ్తో ఇంటర్నెట్ కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో ఉన్న ఇతర టెలికాం కంపెనీలతో పోలిస్తే బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్లాన్లు తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నాయి.