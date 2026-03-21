English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
BSNL Recharge: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ బంపర్ ఆఫర్.. రోజుకు రూ. 8కే 3GB డేటాతో పాటు అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్

BSNL New Recharge Plan: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ యూజర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త. ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ అయిన బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ తన కస్టమర్లకు అతి తక్కువ ధరలోనే మంచి ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లను అందిస్తోంది. తాజాగా బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న రూ. 599 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ గురించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలైన జియో, ఎయిర్ టెల్, వోడాఫోన్ ఐడియా (Vi) ప్లాన్‌‌లతో పోలిస్తే ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లు చాలా చౌకగా ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న రూ. 599 ప్లాన్‌లో ఉన్న ప్రయోజనాలు యూజర్లకు మంచి విలువను అందిస్తున్నాయి.  

2 /5

BSNL రూ. 599 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌‌లో వినియోగదారులకు మొత్తం 70 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి రోజూ 3GB డేటా లభిస్తుంది. 

3 /5

ఇక రోజువారీ డేటా పూర్తయినా కూడా ఇంటర్నెట్ పూర్తిగా ఆగిపోదు. 40kbps స్పీడ్‌తో కనెక్టివిటీ కొనసాగుతుంది. వీటితో పాటు రోజుకు 100 SMSలు కూడా అందిస్తారు. ఈ ప్లాన్‌‌ను రోజువారీ ఖర్చు ప్రకారం చూస్తే కేవలం రూ. 8.55 మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది. ఇతర కంపెనీలతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ.  

4 /5

ఈ ప్లాన్‌తో పాటు రూ. 299 ప్లాన్ కూడా బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ యూజర్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుంది. ఇందులో కూడా 30 రోజులపాటు అన్ లిమిటెడ్ లోకల్, STD కాల్స్ అందిస్తారు. రోజుకు 3GB డేటా, 100 SMSలు లభిస్తాయి.   

5 /5

అలాగే డేటా లిమిట్ పూర్తయినా 40kbps స్పీడ్‌తో ఇంటర్నెట్ కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో ఉన్న ఇతర టెలికాం కంపెనీలతో పోలిస్తే బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్లాన్‌‌లు తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నాయి.  

Next Gallery

