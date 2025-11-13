BSNL 2GB Daily Plan: ప్రైవేట్ టెలికాం దిగ్గజ కంపెనీలకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్న ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బీఎస్ఎన్ఎల్. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ రూ.347 మాత్రమే. ఇందులో ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డైలీ డేటా 50 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అద్భుతమైన ఆఫర్స్ ప్రకటిస్తుంది. కేవలం తక్కువ ధరలోనే అద్భుతమైన రీఛార్జి ప్లాన్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
భారత్ సంచార్ నిగం లిమిటెడ్ 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ మైండ్ బ్లోయింగ్ బెనిఫిట్స్ పొందుతారు. ఇందులో ప్రతిరోజు 2gb డైలీ డేటా కూడా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్లో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఎక్స్ హ్యాండిల్ వేధికగా బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రకటించింది. ఇందులో దేశవ్యాప్తంగా ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్ కూడా ఉంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ ప్లాన్లో ప్రతిరోజు 2gb హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటాతో పాటు 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితంగా పొందుతారు.బీఎస్ఎన్ఎల్ ఫ్రీగా బై టీవీ యాక్సెస్ కూడా లభిస్తుంది. ఇందులో 350 పైగా లైవ్ టీవీ ఛానల్స్ కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్లాన్ ధర ప్రతిరోజూ కేవలం రూ.7 మాత్రమే..
ఇక బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ 4 జి నెట్వర్క్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. ఇప్పటికే 5జి ప్లాన్ కూడా త్వరలో తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. బిఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ బంపర్ ప్లాన్ లో మీరు త్వరలో 5జి కనెక్టివిటీ కూడా పొందుతారు.
వచ్చే ఏడాది వరకు బీఎస్ఎన్ఎల్ 5జీ సర్వీస్ కూడా అందుబాటులో తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ప్రధానంగా మేడ్ ఇన్ ఇండియా 5జీ సర్వీస్ ఢిల్లీ, ముంబైలో పైలట్ ప్రాజెక్టున ప్రారంభిస్తారు. ఆ తరువాత దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర ప్రధాన నగరాలను కూడా ఈ సేవలను విస్తరిస్తారు.
పెరిగిన టెలికాం ధరల తర్వాత ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీల యూజర్లకు రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ ఎక్కువ ధరలు పెంచడంతో చాలా మంది బీఎస్ఎన్ఎల్ కు పోర్ట్ అయ్యారు. దీని ధరలు పెరగకుండా అలాగే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సెకండ్ సిమ్ ఉపయోగించే వారికి కూడా ఇది బంపర్ ఆఫర్ తక్కువ ధరలోనే రీఛార్జి ప్లాన్స్ ఉంటాయి.