  BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సిల్వర్‌ జూబ్లీ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 2.5 జీబీ డైలీ డేటా, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సిల్వర్‌ జూబ్లీ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 2.5 జీబీ డైలీ డేటా, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!

BSNL Silver Jubilee Plan: భారత్ సంచార్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్ సిల్వర్ జూబ్లీ ప్రత్యేక ఆఫర్ తీసుకువచ్చింది. 25 యానివర్సరీ సందర్భంగా కస్టమర్ల కోసం ఈ అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, హై స్పీడ్ ఇంటర్నేటర్ డేటా సౌకర్యం కల్పిస్తోంది. ఇందులో ప్రతిరోజు ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా పంపించే అవకాశం కూడా ఉంది. బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ రూ.225 ప్లాన్‌ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ ఎక్స్ వేదికగా ప్రత్యేక ఆఫర్లు కస్టమర్ల కోసం ప్రవేశ పెట్టింది. రూ.225 తో సిల్వర్ జూబ్లీ ప్లాన్లో భాగంగా ప్రవేశపెట్టింది. బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్‌, ప్రతిరోజూ 100 ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా పంపించవచ్చు.  

2 /5

 ప్రతిరోజు 2.5 జీబీ డైలీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా ఈ ప్లాన్ లో పొందుతారు. అంతేకాదు ఇందులో బైటీవీ యాక్సెస్ కాంప్లిమెంటరీగా పొందుతారు. ఇందులో 350 కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానల్స్ తో పాటు వివిధ ఓటీపీ యాప్స్ కూడా వీక్షించవచ్చు. బీఎస్ఎన్ఎల్ దీని అధికారికంగా ఎక్స్‌ వేధికగా షేర్ చేసుకుంది.  

3 /5

 బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.1 రీఛార్జ్ ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది 18వ తేదీ వరకు వర్తిస్తుంది. దీని వ్యాలిడిటీ 30 రోజులు ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, డైలీ 2gb డేటా ఉచితంగా 100 ఎస్ఎంఎస్లు, ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్ కూడా పొందుతారు. కానీ కొత్త కస్టమర్ల కోసం మాత్రమే ఇది ప్రారంభించారు.  

4 /5

బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రారంభించి 25 ఏళ్ల సందర్భంగా ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ యూజర్ల కోసం తీసుకోవచ్చింది. ఒక మైల్ స్టోన్ ని రీచ్ అయిన బీఎస్ఎన్ఎల్ అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ 2.5 జీబీ డైలీ డేటా 30 రోజుల పాటు ఏ ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ కూడా ఇది అందించడం లేదు.  

5 /5

 పెరిగిన టెలికాం ధరల తర్వాత ఇతర ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలు రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధరలను హఠాత్తుగా పెంచేశాయి. కానీ బీఎస్ఎన్ఎల్ మాత్రం కొత్త ప్లాన్స్ తీసుకువస్తూ వారిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఎక్కువ శాతం మంది ఇతర ప్రైవేటు కంపెనీల నుంచి కూడా పోర్ట్ అయ్యారు. బీఎస్ఎన్ఎల్ కూడా దీపావళి ఆఫర్లు భాగంగా ప్రారంభించారు.

BSNL Silver Jubilee Plan BSNL 225 plan details BSNL 2.5GB daily data BSNL unlimited calling plan BSNL new recharge offer

