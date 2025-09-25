BSNL SIM Home Delivery: BSNL వినియోగదారులకు గుడ్న్యూస్.. మీరు కొత్త సిమ్ కార్డు తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా..? అయితే మీ కోసమే.. BSNL ఇంట్లో నుంచే సిమ్ బుకింగ్ చేసుకునే ఆప్షన్ తీసుకొచ్చింది. కేవలం హోమ్ డెలివరీ మాత్రమే కాదు.. డోర్ స్టెప్ కేవైసీతో కొత్త సిమ్ పొందవచ్చు. అలాగే, మీకు నచ్చిన ప్లాన్లను కూడా ఎంచుకోవచ్చు.
మీరు కొత్త BSNL సిమ్ తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నారా..? ఇప్పుడు దానికోసం ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. BSNL మీకు ఇంటి వద్దకే సిమ్ డెలివరీ చేస్తుంది. ఇంట్లోనే కూర్చొని ఆన్లైన్లో సిమ్ ఆర్డర్ చేయవచ్చు. మీకు నచ్చిన ప్లాన్ను ఎంచుకోవచ్చు. కొన్ని రోజుల్లోనే సిమ్ మీ ఇంటికి వస్తుంది. అప్పుడే కేవైసీ వెరిఫికేషన్ కూడా పూర్తవుతుంది.
ఈ సేవతో మీరు BSNL స్టోర్కి వెళ్లక్కర్లేదు. డిజిటల్ కేవైసీతో సిమ్ త్వరగా యాక్టివేట్ అవుతుంది. ప్రీపెయిడ్ లేదా పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్లలో మీకు నచ్చినది ఎంచుకోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ చాలా సులభం.
మీరుBSNL వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి మీ పేరు, అడ్రస్, మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత మీకు కావాల్సిన ప్లాన్ ఎంచుకొని ఆర్డర్ చేయాలి. ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత మీకు SMS లేదా ఇ-మెయిల్ వస్తుంది.
డెలివరీ సమయంలో ఆధార్ కార్డ్ లేదా ఏదైనా ఐడీ ప్రూఫ్ చూపిస్తే కేవైసీ పూర్తవుతుంది. కొన్ని గంటల్లోనే సిమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. BSNL 4G సిమ్ చాలా నగరాల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఉచిత సిమ్ ఆఫర్లు, సరసమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్లు, అన్లిమిటెడ్ డేటా, కాలింగ్ సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ సేవ గ్రామీణ, సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంటి వద్దకే సిమ్ వచ్చే ఈ సౌలభ్యం వినియోగదారులకు చాలా ఉపయోగకరం.