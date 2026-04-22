BSNL 70 Days Validity Plan Details: ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బీబిఎస్ఎన్ఎల్ బంపర్ ప్లాన్స్ను ఇప్పటికే వినియోగదారులకు అందిస్తోంది. మీరు కూడా కేవలం తక్కువ ధరలకే అధిక రోజులు వ్యాలిడిటీ వచ్చే ప్లాన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రతిరోజు 3 జీబీ డేటా అందించే 70 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ గురించి తెలుసా? దీని ధర కేవలం రూ.599 మాత్రమే. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
భారత్ సంచార్ నిగం లిమిటెడ్ (BSNL) ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ అయిన. ఇది టెలికాం వినియోగదారులకు ఎన్నో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్ అందిస్తోంది. వీటి ప్లాన్స్లో ప్రత్యేకం 2 జీబీ, 3 జీబీతోపాటు అనేక ఇతర ప్లాన్స్ కూడా అతి తక్కువ ధరలోనే అందుబాటు ఉన్నాయి. సరసమైన ధరలో అందుబాటులో ఉండే ప్లాన్స్కు పెట్టింది పేరు BSNL.
ఇక భారత్ సంచార్ నిగం లిమిటెడ్ అందిస్తున్న ఈరోజు వారి 3 జీబీ డేటా ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ 70 రోజులపాటు లభిస్తుంది. అయితే దీని ధర కేవలం రూ.600 లోపే ఉంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ ధర రూ.599 ఈ ప్లాన్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే బంపర్ లాభాలు లభిస్తాయి.
బీఎస్ఎన్ఎల్ లో అతి తక్కువ ధరకే సుదీర్ఘ లాభాలు పొందే ప్లాన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే ఈ రూ.599 ప్లాన్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 70 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో ప్రతిరోజు మీరు 3gb డేటా పొందుతారు. అంతేకాదు ఇంటర్నెట్ పూర్తిగా అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇందులో మీరు 40 కేబీపీఎస్ నెట్ స్పీడ్తో డేటా లభిస్తుంది.
ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాదు బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ 70 రోజుల వాలిడిటీ ప్లాన్తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ ప్లాన్స్తో మీ ఏరియాలో 4జీ స్పీడ్ నెట్ పొందుతారు.
ఈ ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ ప్లాన్లు ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ అయిన జియో, ఎయిర్టెల్కు దీటుగా నిలుస్తోంది. ఇందులో తక్కువ ధరలోనే అనేక ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఆక్షణీయమైన ఆఫర్స్ కూడా వినియోగదారులకు లభిస్తాయి. బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు రీఛార్జీ చేసుకోవచ్చు.