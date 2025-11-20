English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BSNL: ఒక్కసారి రీఛార్జ్‌ చేస్తే ఏడాదంతా ఎంజాయ్‌.. రోజూ 2 జీబీ డేటా, అపరిమిత కాల్స్‌ చీపెస్ట్ ప్లాన్‌..!

BSNL 1 Year Plan: ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ అయిన బీఎస్ఎన్ఎల్ తక్కువ ధరకే రీఛార్జ్ ప్లాన్ అందిస్తుంది. ఇప్పటికే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్నో ప్లాన్స్ వినియోగదారుల కోసం తీసుకువచ్చింది. అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న రూ.2399 రీఛార్జ్ చేస్తే ఏడాదంతా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇందులో ప్రతిరోజు 2gb డేటా ఎస్ఎంఎస్ లతో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ పొందుతారు.
 
బీఎస్ఎన్ఎల్ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. తాజాగా రూ.2399కే ఏడాది పాటు ఎంజాయ్ చేసే ప్లాన్ ఉంది. దీని వ్యాలిడిటీ 365 రోజుల పాటు లభిస్తుంది. 2gb డేటా వంద ఎస్ఎంఎస్ లు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ పొందుతారు.  

ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ అయిన బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారికంగా ఎక్స్ వేదికగా దీన్ని ప్రకటించింది. అయితే జియో, ఎయిర్‌టెల్ ఏడాది ప్లాన్స్ దీని దరిదాపుల్లో కూడా లేవు. వీటి ధరలు ఇంచుమించు రూ. 3500 కు పైగానే ఉన్నాయి. బడ్జెట్లో తక్కువ ధర ప్లాన్స్ కోసం ఏడాదంతా ఎంజాయ్ చేసే వినియోగదారులకు బెస్ట్‌ ప్లాన్‌.  

 మీ బెస్ట్ ప్లాన్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఏడాదంతా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. బీఎస్ఎన్ఎల్ నెట్‌వర్క్ మెరుగుపడాలని సరిగ్గా లేకుంటే ఎన్ని ఆఫర్లు ఇచ్చిన లాభం లేదని యూజర్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికే 4 జీ సేవలను అందిస్తున్న బీఎస్ఎన్ఎల్ తాజాగా 5జీ సేవలను కూడా త్వరలో అందించే దిశగా ప్రయాణిస్తుంది.  

బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.2999 ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో కూడా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, 100 ఎస్ఎంఎస్ లు, 3gb రోజువారీ డేటా పొందుతారు. డేటా ఎక్కువగా వినియోగించే వారికి ఇది బంపర్ ప్లాన్.  

బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.2399 ప్లాన్ బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.2999కి కాస్త వ్యత్యాసం ఉంది. అయితే ఇందులో 2gb, 3gb డేటా పొందుతారు. తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంటుంది. టెలికాం ధరల తర్వాత ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలు ధరలు పెంచేసినా.. బీఎస్ఎన్ఎల్ మాత్రం ధరలు పెంచలేదు.

