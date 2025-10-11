Bsnl Offers: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేస్తే చాలు.. ఏడాదంతా మస్త్ ఎంజాయ్.. లిమిటెడ్ ఆఫర్ మాత్రమే..!

BSNL Annual Plan: BSNL.. తమ యూజర్లకు దీపావళి పండగకు ముందే అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. అతి త్వరలో 5G సర్వీసును కూడా ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోన్న BSNL.. తన దీర్ఘకాలిక ప్లాన్లలో ఒకదానిపై స్పెషల్ లిమిటెడ్ ఆఫర్ను ప్రకటించింది. BSNL కేవలం రూ. 1,999కు 330 రోజుల వ్యాలిడిటీతో సరికొత్త ప్లాన్ అందిస్తోంది. అక్టోబర్ 15 వరకు ఈ కొత్త ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని టెలికాం సంస్థ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) 4G సర్వీసును అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఈ 4జీ నెట్వర్క్ పూర్తిగా స్వదేశీ టెక్నాలజీతో అభివృద్ధి చేశారు. అంతేకాదు.. 5G రెడీ నెట్వర్క్ కూడా సపోర్టు చేస్తుంది. వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు BSNL ఇప్పటికే దాదాపు లక్ష కొత్త 4G టవర్లను ఏర్పాటు చేసింది.
BSNL కేవలం రూ. 1,999కు 330 రోజుల వ్యాలిడిటీతో సరికొత్త ప్లాన్ అందిస్తోంది. ఇందులో ఎయిర్టెల్, జియో, Vi వంటి ప్రైవేట్ టెలికాం పోటీదారుల ప్లాన్ల కంటే అద్భుతమైన బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. అక్టోబర్ 15 వరకు ఈ కొత్త ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇంకా 4 రోజులు మాత్రమే టైమ్ ఉంది. ఈలోగా వార్షిక రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకోవడం బెటర్..
ఈ ప్లాన్లో ఏమేమి బెనిఫిట్స్, డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయంటే.. దేశమంతటా అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే రోజుకు 1.5 GB హై-స్పీడ్ డేటా, పూర్తి వ్యాలిడిటీతో మొత్తం 495GB డేటా మీకు లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా రోజుకు 100 ఫ్రీ SMSలు పంపుకోవచ్చు.
అయితే అక్టోబర్ 15 లోపు ఈ ప్లాన్ను రీఛార్జ్ చేసే యూజర్లకు ఇన్స్టంట్ 2 శాతం డిస్కౌంట్ వస్తుంది. 2 శాతం ఇన్స్టంట్ తగ్గింపు పొందడానికి కస్టమర్లు BSNL అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా సెల్ఫ్కేర్ యాప్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా నెంబర్తో రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి.
BSNL మొబైల్ యూజర్లందరికి BiTV సర్వీసుకు ఫ్రీ యాక్సెస్ను కూడా అందిస్తోంది. 350కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్లు, వివిధ OTT అప్లికేషన్లకు యాక్సెస్ అందిస్తుంది. ప్రీమియం ఛానెల్లు, అదనపు ఓటీటీ కంటెంట్ను యాక్సెస్ కోసం వినియోగదారులు BiTVకి ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఈ ప్రీమియం టైర్ నెలకు రూ.151కి అందుబాటులో ఉంది.