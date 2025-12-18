English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BSSC Vacancy 2025: శుభవార్త.. ఇంటర్ చదివిన వారికి రూ.35,000 జీతంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు!

Bihar Staff Selection Commission Vacancy 2025 Notification: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చు. బీహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంటర్ చదివిన వారికోసం ప్రత్యేకమైన నోటిఫికేషన్ ను విడుదల చేసింది. ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకునే సౌకర్యాన్ని అందించింది.

Bihar Staff Selection Commission Vacancy 2025 Notification News: కొన్ని రాష్ట్రాల్లోని యువత ఉద్యోగుల కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతిష్టాత్మకంగా విడుదల చేసే జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం పడిగాపులు కాస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే బీహార్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఇంటర్ ఉత్తీర్ణులైన ప్రతి యువకుడికి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. అయితే, ఎప్పటినుంచో జాబ్ కొట్టాలనుకునే వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. 
 
1 /5

బీహార్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఇటీవలే ఓ ప్రత్యేకమైన జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఇంటర్ చదివిన విద్యార్థులు కూడా అభ్యర్థులుగా స్వీకరించే వెసులుబాటును ఉంచింది.  అంతేకాకుండా ఈ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన చివరి తేదీని కూడా పొడిగించింది. అయితే దీని చివరి తేదీ డిసెంబర్ 15 కాగా ఇప్పుడు జనవరి 15 వరకు పొడిగించింది. 

2 /5

ఇంకా దరఖాస్తు చేసుకొని వ్యక్తులు జనవరి 15 లోపు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అభ్యర్థులకు ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా.. అప్లికేషన్ స్వీకరించేలా తగిన జాగ్రత్తలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఇప్పటికే బీహార్లోని చాలామంది యువత ఈ జాబ్ లకు అప్లై చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

3 /5

బీహార్ నియామకాల్లో భాగంగా దరఖాస్తు తేదీని పొడిగించడమే కాకుండా పోస్టుల సంఖ్యను కూడా పెంచుతూ వచ్చింది. మొత్తం 23 వేలకు పైగా ఖాళీ పోస్టులకు భర్తీ చేయాల్సి ఉండగా.. ఇప్పుడు పొడగించి 24 వేల పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. దీనివల్ల దాదాపు 24 వేల కంటే ఎక్కువ మందికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

4 /5

ఈ నియామకం ఇంటర్ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఇక ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్న వారు డైరెక్టుగా ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా దరఖాస్తు సమర్పించవచ్చు. దీనికోసం అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన bssc.bihar.gov.in ని సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.   

5 /5

ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించిన తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ అనే లింకుపై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేసిన తర్వాత దరఖాస్తు ఫామ్ వస్తుంది . దానిని వెంటనే సెండ్ చేసి ప్రింట్ తీసుకోండి. అయితే బీహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ యువతను దృష్టిలో పెట్టుకొని కేవలం ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన వ్యక్తులకే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ నోటిఫికేషన్ లో వయోపరిమితికి సంబంధించిన ఎలాంటి అంశాలను కూడా పేర్కొనలేదు.  

Bssc Vacancy 2025 Bssc Bssc News Bssc Bihar Gov In 2025 Inter Level Vacancy 2025

