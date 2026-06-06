Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Janhvi Kapoor: జాన్వీ కపూర్ డ్రస్‌లేంటి.. కెమెరా యాంగిల్స్ ఏంటి..విమర్శలపై స్పందించిన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు

Janhvi Kapoor: జాన్వీ కపూర్ డ్రస్‌లేంటి.. కెమెరా యాంగిల్స్ ఏంటి..విమర్శలపై స్పందించిన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు

Written ByVishnupriya
Published: Jun 06, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:10 PM IST

Janhvi Kapoor:రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన పెద్ది సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా దూసుకెళ్తున్నప్పటికీ, చిత్రంలోని హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ పాత్రపై వచ్చిన విమర్శలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తొలిసారి స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

Janhvi Kapoor criticism1/5

బుచ్చిబాబు కామెంట్స్

సినిమాలో అచ్చియ్యమ్మ పాత్రలో జాన్వీ కపూర్ కనిపించారు. అయితే ఆమె పాత్రను చిత్రీకరించిన విధానం, కొన్ని సన్నివేశాల్లో ఉపయోగించిన కెమెరా యాంగిల్స్, డ్రెస్సింగ్ స్టైల్‌పై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా పాత్ర భావోద్వేగాల కంటే ఆమె రూపాన్ని ఎక్కువగా హైలైట్ చేశారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి.అలాగే హీరో-హీరోయిన్ మధ్య ఉన్న కొన్ని రొమాంటిక్ సన్నివేశాలపై కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. ముఖ్యంగా కొన్ని సన్నివేశాలు మహిళల పట్ల సరైన సందేశాన్ని ఇవ్వలేదని కొందరు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు స్పందించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

Peddi controversy2/5

జాన్వీ పాత్ర

ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన బుచ్చిబాబు సానా, ఈ విమర్శలు తనను నిజంగానే ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయని తెలిపారు. తాను రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ మధ్య అందమైన ప్రేమకథను చూపించాలని మాత్రమే అనుకున్నానని చెప్పారు. అయితే ప్రేక్షకులు కొన్ని సన్నివేశాలను తాను ఊహించని విధంగా స్వీకరించారని పేర్కొన్నారు.

 

Ram Charan Peddi3/5

జాన్వీ కపూర్

విమర్శలు చూసి షాక్ అయ్యాను. ఆ సన్నివేశాలను ప్రేక్షకులు అలా రిసీవ్ చేసుకుంటారని అనుకోలేదు. నా ఉద్దేశం ఎప్పుడూ ఒక అందమైన ప్రేమకథను చూపించడమే. కానీ కొన్ని సన్నివేశాలు అనుకున్న విధంగా తెరపై రాలేదేమో అనిపించింది అని బుచ్చిబాబు అన్నారు.

 

Janhvi Kapoor role4/5

బుచ్చిబాబు సానా

అంతేకాకుండా, హీరోయిన్ ట్రాక్‌పై వచ్చిన స్పందన తనను పునరాలోచనలో పడేసిందని కూడా ఆయన అంగీకరించారు. భవిష్యత్తులో మహిళా పాత్రలు రాసేటప్పుడు మరింత బాధ్యతతో, జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తానని వెల్లడించారు.

 

Buchi Babu Sana5/5

జాన్వీ కపూర్ రోల్

సినిమా వాణిజ్యపరంగా మంచి విజయాన్ని సాధిస్తున్నప్పటికీ, మహిళా పాత్రల ప్రదర్శనపై వచ్చిన ఈ చర్చ ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. దర్శకుడి ఈ స్పందనపై నెటిజన్లు కూడా భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

TAGS:
Buchi Babu Sana
Peddi Movie
Janhvi Kapoor role
Ram Charan Peddi
Peddi controversy
Janhvi Kapoor criticism

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
భారత్ త‌రుపున 50 టెస్టులు పూర్తి.. మూడో వికెట్ కీప‌ర్‌గా రిష‌బ్ పంత్ అరుదైన ఘనత
Rishabh Pant5 min ago
2
TGPSC Recruitment 202649 min ago
3
Peddi 2nd Day collections57 min ago
4
Sahara Desert Tragedy1 hr ago
5
ttd nri darshan rules 20261 hr ago