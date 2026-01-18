Budget 2026: కొత్త పన్ను విధానంలో 5 ప్రధాన మార్పులు? పన్ను చెల్లింపుదారులకు విందు పసందు..!!

Budget 2026: బడ్జెట్ 2025లో పన్ను స్లాబ్లు, రాయితీల్లో చేసిన మార్పులతో కొత్త పన్ను విధానం (New Tax Regime) మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది. ఇప్పుడది ఐచ్ఛిక మార్గం మాత్రమే కాకుండా డిఫాల్ట్ విధానంగా మారింది. అయితే బడ్జెట్ 2026 దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం దీనిని ఇంకా ప్రజలకు అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దుతుందా అనే ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం తగ్గింపులు లేని సరళమైన పన్ను వ్యవస్థ పై దృష్టి పెట్టినా, సీనియర్ సిటిజన్లు, గృహ రుణాలు తీసుకున్న వారు మాత్రం పాత పన్ను విధానానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు, బడ్జెట్ 2026లో కొత్త పన్ను విధానంలో కొన్ని కీలక మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందని పన్ను నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అవి అమలైతే, కొత్త విధానం నిజమైన గేమ్చేంజర్గా మారుతుందని అంటున్నారు.
HRA, ఆరోగ్య బీమా తగ్గింపులకు అవకాశం? కొత్త పన్ను విధానంలోని ప్రధాన లోపం ఇంటి అద్దె భత్యం (HRA), ఆరోగ్య బీమా ప్రీమియం వంటి క్లెయిమ్లకు ఎలాంటి మినహాయింపులు లేకపోవడం. వైద్య ఖర్చులు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇది పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఆనంద్ రతి వెల్త్కు చెందిన శ్వేతా రజని, డెలాయిట్ ఇండియా నిపుణుడు నితిన్ బైజల్ లాంటి వారు, కనీసం పరిమిత స్థాయిలో అయినా HRA, మెడిక్లెయిమ్ తగ్గింపులు అనుమతిస్తే కొత్త విధానం మరింత ప్రజాదరణ పొందుతుందని భావిస్తున్నారు.
స్టాండర్డ్ డిడక్షన్లో పెంపు: కొత్త విధానంలో ఉన్న ముఖ్యమైన ఉపశమనం స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ మాత్రమే. కానీ ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇది సరిపోవడం లేదని ఉద్యోగుల అభిప్రాయం. స్టాక్టిక్ క్యాపిటల్కు చెందిన విజయ్ మహేశ్వరి ప్రకారం, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ను ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయి నుంచి రూ.1.25 లక్షల వరకు పెంచితే, ఉద్యోగుల చేతిలో మిగిలే ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
గృహ రుణం, విద్యా రుణాలపై మినహాయింపులు: ఇంటి రుణాలు, చదువు కోసం తీసుకునే రుణాలు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద భారం. ఇవి ప్రస్తుతం పాత పన్ను విధానంలో మాత్రమే మినహాయింపులకు అర్హత పొందుతున్నాయి. అయితే బ్యాంకుల వద్ద ఇప్పటికే ఈ రుణాల పూర్తి సమాచారం ఉండటంతో, వాటిని కొత్త విధానంలో చేర్చినా వ్యవస్థ క్లిష్టం కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేస్తే లక్షలాది కుటుంబాలకు ప్రత్యక్ష లాభం చేకూరుతుంది.
సీనియర్ సిటిజన్లకు ప్రత్యేక ఉపశమనాలు: వృద్ధులకు వైద్య ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ కొత్త విధానంలో వారికి ప్రత్యేక మినహాయింపులు లేకపోవడం వల్ల చాలామంది దాన్ని ఎంచుకోవడం లేదు. బడ్జెట్ 2026లో సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం ప్రత్యేక పన్ను స్లాబ్లు, అధిక ప్రాథమిక మినహాయింపు లేదా వైద్య ఖర్చులకు కొంత వెసులుబాటు కల్పించే అవకాశం ఉందని అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహం: పన్ను విధానం కేవలం ఫైలింగ్ను సులభతరం చేయడమే కాదు, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళికకు కూడా తోడ్పడాలి. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేవారిని ప్రోత్సహించేందుకు, ఈక్విటీపై దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల (LTCG) పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయి నుంచి రూ.2–3 లక్షల వరకు పెంచాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ మార్పుల్లో కొన్నైనా బడ్జెట్ 2026లో అమలైతే, కొత్త పన్ను విధానం నిజంగా అందరికీ అనుకూలమైన, సమతుల్యమైన పన్ను వ్యవస్థగా మారే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.