Budget 2026: AI, క్లౌడ్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పై కీలక అప్డేట్.. 21 ఏళ్ల పాటు పన్ను మినహాయింపు..!

Budget 2026 Update: 
బడ్జెట్ 2026లో టెక్నాలజీ రంగానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగాలపై కీలక ప్రకటనలు చేసింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్‌లో బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెడుతూ.. డిజిటల్ టెక్నాలజీనే దేశ భవిష్యత్తు అభివృద్ధికి ప్రధాన శక్తిగా పేర్కొన్నారు.
ఈ బడ్జెట్‌లో ముఖ్యమైన నిర్ణయం ఏమిటంటే, విదేశీ క్లౌడ్ కంపెనీలకు 2047 వరకు పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వడం. అయితే దీనికి ఒక షరతు ఉంది. ఆ కంపెనీలు తప్పనిసరిగా భారత్‌లో ఏర్పాటు చేసిన డేటా సెంటర్లనే ఉపయోగించాలి. భారత్‌లో డేటాను నిల్వ చేసి, ఇక్కడి నుంచే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవలు అందించాలి. భారతీయ రీసెల్లర్ల ద్వారా సేవలు ఇచ్చినా కూడా ఈ పన్ను మినహాయింపు వర్తిస్తుంది.

ఈ నిర్ణయంతో భారత్‌ను ఒక పెద్ద డేటా మరియు AI హబ్‌గా మార్చాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. డేటా అవసరం రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. AI టెక్నాలజీ అభివృద్ధికి భారీ డేటా సెంటర్లు చాలా అవసరం. ఈ విధానం వల్ల దేశంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతాయని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. కొత్త డేటా సెంటర్లు ఏర్పడతాయి. దీంతో యువతకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా వస్తాయి.

అయితే ఈ నిర్ణయం వల్ల వెంటనే సాధారణ ఇంటర్నెట్ వినియోగదారుల జీవితంలో పెద్ద మార్పు ఉండదు. ఇది పాలసీ స్థాయి నిర్ణయం కావడంతో ప్రభావం నెమ్మదిగా కనిపిస్తుంది. భారత్‌లోనే డేటా సెంటర్లు ఉపయోగిస్తే. కొన్ని యాప్‌లు.. వెబ్‌సైట్ల స్పీడ్ కొంచెం మెరుగవుతుంది. ముఖ్యంగా వీడియోలు, గేమింగ్.. క్లౌడ్ ఆధారిత యాప్‌లలో ఈ మార్పు కనిపించవచ్చు..

కంపెనీల ఖర్చులు తగ్గినా, వెంటనే సేవల ధరలు తగ్గుతాయని చెప్పలేం. కొన్నింటిలో ధరలు తగ్గవచ్చు, మరికొన్నింటిలో ఎలాంటి మార్పు ఉండకపోవచ్చు. డేటా భారత్‌లోనే ఉండడం వల్ల నిబంధనల అమలు సులభమవుతుంది. కానీ డేటా పూర్తిగా సురక్షితం అవుతుందని మాత్రం చెప్పలేం.

AI రంగంపై కూడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఆరోగ్యం, విద్య, వ్యవసాయం వంటి రంగాల్లో AI వినియోగాన్ని పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలపై ఎక్కువ ఖర్చు చేయడం వల్ల ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మరింత బలపడుతుంది. మొత్తంగా చూస్తే, బడ్జెట్ 2026 టెక్నాలజీ రంగంలో భారత్‌ను దీర్ఘకాలికంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే దిశగా కీలక అడుగు అని చెప్పవచ్చు.

