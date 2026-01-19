English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Budget 2026: మధ్యతరగతి ప్రజలకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఇంటి కొనుగోలుపై బడ్జెట్ లో భారీగా రాయితీలు..?

Budget 2026: మధ్యతరగతి ప్రజలకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఇంటి కొనుగోలుపై బడ్జెట్ లో భారీగా రాయితీలు..?

Budget 2026: ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనున్న బడ్జెట్‌పై స్థిరాస్తి రంగం భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి ఊతమిచ్చేలా విధానపరమైన ప్రోత్సాహకాలు, ఆర్థిక సౌలభ్యాలు కల్పించాలని ఈ రంగ నిపుణులు కోరుతున్నారు. ముఖ్యంగా సరసమైన ధరల ఇళ్లు, మధ్య తరగతి వర్గాలకు అందుబాటులో ఉండే గృహాల సరఫరా పెరిగేలా బడ్జెట్ రూపకల్పన కావాలని సూచిస్తున్నారు.
1 /6

 అందరికీ ఇల్లు  అనే లక్ష్యం ఇప్పటికీ చాలా మందికి కలగానే మిగిలిపోయిందని, ఈ పరిస్థితి మారాలంటే బడ్జెట్ కీలక పాత్ర పోషించాలని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సాధారణ కుటుంబాలు కూడా సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకునేలా ప్రభుత్వం స్పష్టమైన విధానాలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెన్సీల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారు పలు కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు.  

2 /6

బడ్జెట్ 2026 అన్ని రంగాల్లో సమగ్ర ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించేలా ఉండాలని, స్థిరాస్తి రంగానికీ అదే స్థాయిలో ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. విధానపరమైన మద్దతు, పన్ను రాయితీల పెంపు వంటి చర్యలు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో సమతుల్య అభివృద్ధికి దారి తీస్తాయని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సరసమైన గృహాల ధరల పరిమితిని పెంచి, పట్టణాల్లో ఉన్న ప్రస్తుత ధరల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అర్హత ప్రమాణాలను సవరించాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు. ఇలా చేస్తే ఈ తరహా ఇళ్ల నిర్మాణం పెరగడమే కాకుండా, వాటి విక్రయాలకూ మరింత ఊతం లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

3 /6

మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి, గృహాల సరఫరాను పెంచడం ద్వారా స్థిరాస్తి రంగంలో దీర్ఘకాలిక వృద్ధిని సాధించవచ్చని నిపుణుల అభిప్రాయం. అలాగే సామాన్య పెట్టుబడిదారులకు కూడా ఈ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు పెరగాలంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రస్టులు, ఎస్ఎం రీట్స్ వంటి వాటిని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చాలని సూచిస్తున్నారు. భవన నిర్మాణంలో పర్యావరణానికి అనుకూలమైన విధానాలను అనుసరించేలా ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం కూడా అవసరమని చెబుతున్నారు.

4 /6

మధ్య తరగతి ఆదాయ వర్గాల గృహ కొనుగోలుదారుల స్థోమత పెరగాలంటే పన్ను రాయితీలను మరింత పెంచాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హోమ్ లోన్‌పై వడ్డీకి లభిస్తున్న మినహాయింపు పరిమితిని ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 2 లక్షల నుంచి కనీసం రూ. 5 లక్షలకు లేదా అంతకంటే ఎక్కువకు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల ప్రారంభమవుతున్న చాలా కొత్త ప్రాజెక్టులు లగ్జరీ గృహాలపైనే దృష్టి సారిస్తున్నాయని, దీనివల్ల సరసమైన మరియు మధ్య తరగతి ఇళ్ల కొరత పెరుగుతోందని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితిని మార్చాలంటే విధానపరంగా స్పష్టమైన మద్దతు అవసరమని అంటున్నారు.

5 /6

రాబోయే బడ్జెట్‌లో సరసమైన గృహాలు, మధ్య తరగతి ఇళ్లకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తే వినియోగదారుల డిమాండ్ పెరగడమే కాకుండా పట్టణ గృహ నిర్మాణ రంగంలో సమతుల్యమైన, స్థిరమైన వృద్ధి సాధ్యమవుతుందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.  

6 /6

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో ఆ రోజు బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారా లేదా అనే సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టత ఇచ్చింది. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం అయినప్పటికీ పార్లమెంటులో బడ్జెట్‌ను యథావిధిగా ప్రవేశపెడతామని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ వెల్లడించింది. అదే రోజు స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా పని చేస్తాయని ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించారు.

Budget 2026 Expectations Union Budget 2026 Real Estate Sector Expectations Home Loan Interest Tax Exemptions House Buying Tax Exemptions

Next Gallery

Gold Rate Today: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేడు జనవరి 19వ తేదీ సోమవారం బంగారం ధరలు ఇవే.. తులం పసిడి ధర ఎంతుందుంటే..?