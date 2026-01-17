English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Union Budget 2026: రైతన్నలకు మోదీ సర్కార్ అదిరే గుడ్ న్యూస్.. డైరెక్టుగా అన్నదాతల ఖాతాల్లోనే భారీగా డబ్బులు జమ..!!

Union Budget 2026: రైతన్నలకు మోదీ సర్కార్ అదిరే గుడ్ న్యూస్.. డైరెక్టుగా అన్నదాతల ఖాతాల్లోనే భారీగా డబ్బులు జమ..!!

Union Budget 2026: ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టబోయే కేంద్ర బడ్జెట్ లో మోదీ సర్కార్ రైతులకు గుడ్ న్యూస్ వినిపించబోతుందా? రైతన్నల ఆశలు నెరవేర్చేందుకు సర్కార్ సిద్దమైందా. రైతుల సంఘాల డిమాండ్లను అమలు చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తుందా. ఇదే జరిగినట్లయితే రైతుల పంట పండినట్లే అని చెప్పాలి. 
 రాబోయే కేంద్ర బడ్జెట్ నేపథ్యంలో రైతులకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు వెలువడతాయనే అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. తాజా చర్చలను గమనిస్తే, వ్యవసాయ రంగానికి మోదీ ప్రభుత్వం గణనీయమైన ఊరటనిచ్చే అవకాశముందన్న భావన వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా రైతు సంఘాలు తమ డిమాండ్లను మరోసారి కేంద్రం దృష్టికి తీసుకొచ్చాయి. అన్ని పంటలకు కనీస మద్దతు ధరను చట్టబద్ధం చేయాలనే అంశాన్ని వారు ప్రధానంగా ముందుకు తెచ్చారు. భారతీయ కిసాన్ యూనియన్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి చౌదరి యుద్ధవీర్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, ఇది ఒక సాధారణ విజ్ఞప్తి కాదని, కోట్లాది రైతుల జీవన భద్రతకు సంబంధించిన కీలక అంశమని స్పష్టం చేశారు.

భారతదేశంలో సుమారు 60 శాతం ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వ్యవసాయంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ఇంత పెద్ద వర్గానికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న వ్యవసాయ రంగానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులు తక్కువగా ఉంటున్నాయనే విమర్శలు చాలాకాలంగా వినిపిస్తున్నాయి. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడాలంటే సాగు రంగంలో పెట్టుబడులు భారీగా పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని రైతులు, నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. తాత్కాలిక సబ్సిడీలతో సరిపెట్టకుండా, దీర్ఘకాలిక లాభాలు ఇచ్చే విధానాలను అమలు చేయాలని వారు కోరుతున్నారు.  

ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం 22 రకాల పంటలకు కనీస మద్దతు ధరలను ప్రకటిస్తోంది. ఇందులో 14 ఖరీఫ్ పంటలు, 6 రబీ పంటలు ఉండగా, మరో రెండు వాణిజ్య పంటలు ఉన్నాయి. చెరకు రైతులకు మాత్రం ‘ఫెయిర్ అండ్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్’ పేరుతో వేరే విధానంలో ధరలు చెల్లిస్తున్నారు. అయితే ఉద్యానవన పంటలు, పప్పు ధాన్యాలకు కూడా ఇదే తరహా భరోసా కల్పించాలని రైతులు ఆశిస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, గత బడ్జెట్ కేటాయింపులను పరిశీలిస్తే ప్రభుత్వం ఆహార భద్రతకు పెద్ద మొత్తంలో నిధులు వెచ్చిస్తున్నట్టు స్పష్టమవుతోంది. జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం కింద సుమారు 81 కోట్ల మందికి ఉచిత రేషన్ అందించేందుకు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవుతున్నాయి. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ధాన్యాల కొనుగోలు, నిల్వ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తోంది. కానీ ఈ వ్యయం వినియోగదారులకు లాభం చేకూరుస్తున్నప్పటికీ, రైతుల ఆదాయం పెరుగుదలకు తక్కువగా దోహదపడుతోందనే విమర్శలు ఉన్నాయి.

ఆర్థిక నిపుణులు కూడా వ్యవసాయ బడ్జెట్ నిర్మాణంపై సూచనలు చేస్తున్నారు. సబ్సిడీలు, నగదు బదిలీలతో పోలిస్తే వ్యవసాయ మౌలిక వసతులపై ఖర్చు చాలా తక్కువగా ఉందని వారు చెబుతున్నారు. ట్రాక్టర్లు, ఆధునిక యంత్రాలు, కోల్డ్ స్టోరేజీలు వంటి శాశ్వత ఆస్తుల ఏర్పాటుకు కేటాయింపులు పరిమితంగానే ఉన్నాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

అమెరికా, చైనా వంటి దేశాల్లో వ్యవసాయం బలపడటానికి అక్కడి మౌలిక సదుపాయాలే కారణమని నిపుణులు గుర్తుచేస్తున్నారు. భారత్ కూడా అదే దిశగా అడుగులు వేయాలని, పబ్లిక్–ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో గిడ్డంగులు, రవాణా వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తే రైతులకు దీర్ఘకాలిక లాభాలు దక్కుతాయని సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే బడ్జెట్‌లో కేంద్రం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందన్నది రైతుల్లో ఆసక్తిగా మారింది. ఎరువులు, డీజిల్ ధరలు పెరిగిన పరిస్థితుల్లో గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తేనే సాగు లాభసాటిగా మారుతుందని రైతులు భావిస్తున్నారు. ఈసారి ప్రభుత్వం వారి గోడు విని మద్దతు ధరపై కీలక ప్రకటన చేస్తుందన్న ఆశతో అన్నదాత ఎదురు చూస్తున్నాడు.  

