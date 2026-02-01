English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Budget 2026: ఈవీలకు బంపర్ గిఫ్ట్.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు..!

Union Budget 2026: మదేశమంతా ఎదురుచూస్తున్న రోజు వచ్చింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్‌లో యూనియన్ బడ్జెట్ 2026ను ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇది ఆమె తొమ్మిదవ బడ్జెట్ కావడం విశేషం. ప్రతి ఏడాది లాగే ఈసారి కూడా ఆటోమొబైల్ రంగం, ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) రంగం బడ్జెట్‌పై భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది.
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆటో రంగానికి పెద్ద ప్రకటనలు రాలేదు. అందుకే ఈసారి ప్రభుత్వం పాలసీల్లో స్పష్టత ఇవ్వాలని..దీర్ఘకాలిక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని పరిశ్రమ కోరుతోంది. ముఖ్యంగా దేశంలో ఈవీ ఛార్జింగ్ మౌలిక వసతులు మెరుగుపడాలని నిపుణులు అంటున్నారు.

ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై 5 శాతం జీఎస్టీ మాత్రమే ఉంది. కానీ ఛార్జింగ్ సేవలపై మాత్రం 18 శాతం జీఎస్టీ వసూలు చేస్తున్నారు. దీని వల్ల వినియోగదారులపై అదనపు భారం పడుతోంది. ప్రభుత్వం ఛార్జింగ్ సేవలపై కూడా జీఎస్టీని 5 శాతానికి తగ్గిస్తే.. ఈవీల వినియోగం మరింత పెరుగుతుందని పరిశ్రమ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. 

అలాగే.. ఈవీ ఛార్జింగ్ రంగాన్ని ప్రాధాన్య రుణ రంగం (Priority Sector Lending)లో చేర్చాలని సూచిస్తున్నారు. అలా చేస్తే స్టార్టప్‌లు, చిన్న వ్యాపారులకు తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు లభిస్తాయి. దీని ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా వేలాది కాదు..లక్షల సంఖ్యలో ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది.

దేశీయ తయారీపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఆటో కంపెనీలు కోరుతున్నాయి. బ్యాటరీలు, ఈవీ భాగాల తయారీలో పన్ను రాయితీలు ఇస్తే..లోకల్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఉద్యోగాలు పెరగడంతో పాటు, ధరలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. బడ్జెట్ 2026లో టూ వీలర్లు, త్రీ వీలర్లు, కమర్షియల్ వాహనాల ఈవీ వినియోగాన్ని పెంచేందుకు కొత్త సబ్సిడీలు రావచ్చు. అలాగే బ్యాటరీ గిగాఫ్యాక్టరీలు, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కోసం ప్రత్యేక నిధులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఈవీ సూపర్ యాప్. ఈ యాప్ ద్వారా ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల వివరాలు, చెల్లింపులు, సేవలు ఒకే చోట లభించేలా చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. దీనిపై బడ్జెట్‌లో స్పష్టమైన ప్రకటన రావొచ్చని భావిస్తున్నారు.

