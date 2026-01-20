English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Budget 2026: భార్యభర్తలకు నిర్మలమ్మ ఫిబ్రవరి కానుక.. బడ్జెట్‌లో జాయింట్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్‌పై కీలక ప్రకటన..?

Budget 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వార్షిక బడ్జెట్–2026ను త్వరలోనే పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగులు, మధ్య తరగతి ప్రజలు ఈసారి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నుంచి ఎలాంటి ఊరట చర్యలు వస్తాయోనని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గత బడ్జెట్‌లో ఆదాయపు పన్ను విషయంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని రూ.12 లక్షల వరకు పెంచడం పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారి తీసింది. అదే తరహాలో ఈసారి కూడా మరిన్ని ప్రయోజనాలు అందించే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
 
ఈ క్రమంలో తాజాగా భార్యాభర్తలకు ఒకే పన్ను విధానం ఉండాలనే అంశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. పెళ్లైన దంపతులు కలిసి పన్ను రిటర్న్ దాఖలు చేసేలా ‘జాయింట్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్’ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలనే ప్రతిపాదన కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిశీలనకు వచ్చినట్లు చర్చ జరుగుతోంది. బడ్జెట్ 2026లో ఈ విధానాన్ని ప్రకటిస్తే..అది భారతదేశ పన్ను వ్యవస్థలో ఒక చారిత్రక మార్పుగా నిలిచే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

ప్రస్తుతం భారత్‌లో పన్నులు కుటుంబాల ప్రాతిపదికన కాకుండా పూర్తిగా వ్యక్తిగత ఆదాయాల ఆధారంగా విధిస్తున్నారు. దీని వల్ల పెళ్లి అయినప్పటికీ పన్ను పరంగా ఎలాంటి ప్రత్యేక ప్రయోజనం దక్కడం లేదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. భార్యాభర్తలు వేర్వేరుగా పాన్ నంబర్లు కలిగి, వేర్వేరు పన్ను శ్లాబులు, మినహాయింపులు, డిడక్షన్లతో వ్యక్తిగతంగా రిటర్న్లు దాఖలు చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ పరిస్థితిలో ఒకరు సంపాదించకపోతే, వారి ప్రాథమిక మినహాయింపు ప్రయోజనం వృథా అవుతోందని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీని వల్ల అవసరానికి మించిన పన్ను భారం కుటుంబాలపై పడుతోందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

ఇదే తరహా ఉమ్మడి పన్ను విధానం ఇప్పటికే అమెరికా, జర్మనీ వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో అమలులో ఉందని గుర్తు చేస్తున్నారు. భారత్‌లో ప్రస్తుతం కొత్త పన్ను విధానం కింద రూ.4 లక్షల వరకు ప్రాథమిక మినహాయింపు లభిస్తోంది. పాత పన్ను విధానంలో ఈ పరిమితి రూ.2.5 లక్షలుగా ఉంది. రెండు ఆదాయాలు ఉన్న కుటుంబాలకు ఇది కొంత వరకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఒక్కరే సంపాదించే కుటుంబాలకు మాత్రం ఈ విధానం అనుకూలంగా లేదని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ICAI) అభిప్రాయపడింది. ఒకే ఆదాయంపై ఆధారపడే కుటుంబాలు లేదా దంపతుల మధ్య ఆదాయ వ్యత్యాసం ఎక్కువగా ఉన్న కుటుంబాలకు పన్ను వ్యవస్థను మరింత సమర్థవంతంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని సంస్థ పేర్కొంది.

అయితే జాయింట్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటి అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చూస్తే...ఈ విధానంలో పెళ్లైన దంపతులు తమ ఇద్దరి ఆదాయాలు, మినహాయింపులు, డిడక్షన్లను ఒకే పన్ను రిటర్న్‌లో కలిపి దాఖలు చేయవచ్చు. ఇద్దరూ సంపాదించినా, ఒకరే సంపాదించినా మొత్తం కుటుంబ ఆదాయంపై ఒకేసారి పన్ను లెక్కించబడుతుంది. దీని వల్ల తక్కువ పన్ను చెల్లించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. బడ్జెట్ 2026లో ఈ విధానాన్ని ఐచ్ఛికంగా ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అంటే దంపతులు కావాలంటే వ్యక్తిగత పన్ను విధానాన్ని కొనసాగించవచ్చు లేదా ఉమ్మడి పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.  

ప్రస్తుతం వార్షిక ఆదాయం రూ.50 లక్షలు దాటితే సర్‌చార్జ్ వర్తిస్తోంది. జాయింట్ ఫైలింగ్ విధానం అమలులోకి వస్తే, ఈ పరిమితిని రూ.75 లక్షలకు పెంచే అవకాశం ఉందన్న చర్చ కూడా జరుగుతోంది. అలా జరిగితే అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్, అధిక ఆదాయ కుటుంబాలకు గణనీయమైన ఊరట లభించనుంది. ముఖ్యంగా ఒక్కరే సంపాదించే కుటుంబాలకు ఈ ఉమ్మడి పన్ను విధానం పెద్ద ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశముంది. మొత్తం మీద మధ్య తరగతి కుటుంబాలపై పన్ను భారాన్ని తగ్గించే దిశగా ఇది ఒక కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు.  

ఫిబ్రవరి 1, 2026న ప్రవేశపెట్టనున్న బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ జాయింట్ ట్యాక్సేషన్ విధానాన్ని అమలు చేస్తే, అది కేవలం పన్ను రాయితీ నిర్ణయంగా మాత్రమే కాకుండా, భారత పన్ను వ్యవస్థలో ఒక నిర్మాణాత్మక సంస్కరణగా నిలిచే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.  

