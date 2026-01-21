Budget 2026: ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్‌ ముందు హల్వా వేడుక ఎందుకు జరుపుతారు? ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఇదే!

Budget 2026 Halwa Ceremony: ఫిబ్రవరి 1, 2026 రోజు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అయితే దానికి ముందే ప్రతి ఏడాది హల్వా వేడుక కూడా నిర్వహించే ఆనవాయితీ కూడా ఉంది. అయితే, ఈ హల్వా వేడుక ఎందుకు జరుపుకుంటారు? దీని వెనుక సీక్రెట్ ఏంటి ? బడ్జెట్ ముందే ఎందుకు తయారు చేస్తారు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రతి ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టడం మనదేశంలో జరుగుతోంది. అయితే 2026 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. దీన్ని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అయితే దానికి ముందుగానే హల్వా వేడుక కూడా భారత సంప్రదాయ ప్రకారం నిర్వహిస్తారు.
ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే ముందు ఈ హల్వా వేడుకలు జరుపుకుంటారు. ప్రధానంగా నేడు ఢిల్లీలోని నార్త్ బ్లాక్లో ఒక పెద్ద బాండీలో హల్వా తయారు చేస్తారు. బడ్జెట్ తయారీలో పాల్గొన్న అధికారులు, ఇతర సిబ్బందికి కూడా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ఈ హల్వాను పంపిణీ చేస్తారు. దీంతో ఈ వేడుక ప్రారంభం అవుతుంది.
సాధారణంగా మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఏ వేడుక అయినా ప్రారంభించడానికి ముందు నోరు తీపి చేసుకునే అలవాటు ఉంది. అందుకే బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టే ముందు కూడా హల్వా తయారు చేసి ఈ బడ్జెట్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క అధికారి, ఉద్యోగికి హల్వాను పంపిణీ చేస్తారు. ప్రధానంగా బడ్జెట్ దాదాపుగా ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది. తుది రూపం ఇస్తోందని ఈ సూచిక.
ఈ హల్వా వేడుకలో ప్రధానంగా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్తోపాటు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రులు, ఆర్థిక కార్యదర్శి ,బడ్జెట్ ముసాయిదా అధికారులు ఇతర మంత్రిత్వ శాఖ సిబ్బంది కూడా హాజరవుతారు. స్వయంగా నిర్మల సీతారామన్ ఈ హల్వాను వడ్డిస్తారు.
బడ్జెట్ తయారు చేసే సమయంలో ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలోని చాలామంది అధికారులు ఇతర ఉద్యోగులు లాక్ ఇన్ పీరియడ్లోకి వెళ్తారు. అంటే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే వరకు ఆ ప్రాంగణాన్ని వదిలి వెళ్లకూడదు. ఎవరితోనూ ఫోన్లో కూడా మాట్లాడకూడదు. ఎందుకంటే బడ్జెట్ రహస్య సమాచారం బయటకు లీక్ కాకుండా ఉంటుంది. బడ్జెట్ తుది రూపం దిద్దుకున్నాక ఇలా హల్వా తయారుచేసి వేడుక జరుపుకుంటారు.