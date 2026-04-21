Pattu Sarees: లక్ష రూపాయల పట్టు చీర రూ. 40 వేలకే..పట్టుకు పెట్టింది పేరు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తక్కువ ధరకే లభించే ఊర్లు ఇవే..!!

Shopping Tips: తెలుగువారింట్లో పెళ్లి అన్నా.. పేరంటం అన్నా..మహిళలకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది పట్టు చీర. పట్టు చీర కట్టుకుంటే వచ్చే ఆ రాజసం గురించి మాటల్లో చెప్పలేము. పట్టుచీరకు బదులు ఏ ఇతర దుస్తుల్లోనూ ఈ రాజసం కనిపించదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఎన్ని చీరలు ఉన్నా.. ఫంక్షన్ కానీ పెళ్లి కానీ పండగ వచ్చిందంటే చాలు చీరల షాపింగ్ చేయాల్సిందే. ఇంట్లో కబోర్డు నిండా చీరలున్నా సరే.. మరో కొత్తది కొనాల్సిందే. మగువల టేస్టు తగ్గట్లుగా మార్కెట్లోకి ఎన్నో రకాల వెరైటీ చీరలు లభిస్తున్నాయి.
అయితే ప్రస్తుత రోజుల్లో పట్టు చీర కొనాలంటే దాదాపు 10వేల నుంచి మొదలుకుని లక్ష రూపాయల వరకు ఉంటున్నాయి. పెద్ద పెద్దషోరూమ్ లో అయితే ధరలు ఆకాశన్నంటుతాయి. ఒక చీర కొనాలంటే దానికి రకరకాల ఛార్జీలు కూడా వేస్తుంటారు. అందుకే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది మహిళలకు డైరెక్టుగా నేత కార్మికుల దగ్గరకు వెళ్లి తమకు నచ్చిన డిజైన్లలో చీరలను డిజైన్ చేయించుకుంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మంచి క్వాలిటీతోపాటు చీర ధరల్లోనూ భారీ వ్యత్యాసం ఉంటుంది. సామాన్యులకు భారం కాకుండా కంచి పట్టుకు దీటైన క్వాలీటీతో అతి తక్కువ ధరకే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పట్టు చీరలు లభించే ప్రాంతాల గురించి చూద్దాం.
గద్వాల పట్టు చీరలంటే చాలా ఫేమస్. పెద్దవాళ్ల నుంచి పడుచు పిల్లలకు వరకు ఈ చీరలను కట్టుకోవచ్చు. గద్వాల చీరల్లో ఎన్నో రకాల వెరైటీలు ఉంటాయి. చిన్న పెద్ద బార్డర్, పెద్ద బార్డర్ పట్టు చీరలు చూసేందుకు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. గద్వాల్ పట్టుకు ఈ మధ్య కాలంలో డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతుంది. కాటన్ బాడీ, సిల్క్ బోర్డర్ తో వచ్చే గద్వాలా చీరలు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఎంతటి గాలివాన వచ్చినా.. చెక్కుచెదరని నేత ఇక్కడి చేనేతకారుల సొంతం. ఇక ధరల విషయానికి వస్తే.. షోరూమ్ లలో 10వేల లభించే పట్ట చీర గద్వాల్లో 6నుంచి 7వేలకు లభిస్తుంది. అంటే ఒక చీరపై దాదాపు రెండు మూడు వేలు తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పాలి.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని శ్రీ సత్య సాయి జిల్లాలో ఉన్న ధర్మవరాన్ని పట్టుచీరల రాజధాని అని పిలుస్తుంటారు. ఈ ధర్మవరం దక్షిణ భారత దేశంలోనే పట్టుచీరలకు అతిపెద్ద కేంద్రంగా నిలిచింది. పెళ్లిళ్లు, పేరంటాలు, ఫంక్షన్లు ఏవైనా సరే.. ధర్మవరం వెళ్లి కొనాల్సిందే. ఇక్కడ జెరీ వర్క్ చీరలు అతి తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. అయితే నగరాల్లోని పెద్ద పెద్ద నగరాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ ధరలు దాదాపు 20 శాతం నుంచి 30శాతం వరకు తక్కువగా ఉంటాయి.
ఇక కాకినాడ జిల్లాలోని ఉప్పాడ పట్టు చీరలకు పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ తేలికపాటి చీరలు కట్టుకుంటే రాజసం ఉట్టిపడేలా కనిపిస్తుంది. ఉప్పాడ జెండా చీరలకు ఈ ప్రాంతం చాలా ఫేమస్. ఈ చీరలు రెండువైపులా నేస్తారు. దీంతో బయటకు లోపల ఒకేవిధంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నేరుగా నేత కార్మికుల దగ్గర కొంటే మంచి నాణ్యమైన చీరలు లభిస్తాయి.
తెలంగాణలోని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఉన్న పోచంపల్లి ఇక్కత్ చీరలకు మేజిక్ వంటిది. ఇక్కత్ చీరలు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచాయి. అందుకే పట్టుచీరలకు పోచంపల్లి కేరాఫ్ అడ్రస్ గా ఉంది. వైవిధ్యమైన డిజైన్లు రంగులతో బోలేడు రకాల చీరలు తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్కు అతి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల రవాణా ఖర్చులు కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంటాయి. పట్టు మాత్రమే కాదు పట్టు కాటన్ మిక్స్ లో కూడా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్లు ఇక్కడ చాలా వరకే ఉంటాయి.
తిరుపతి జిల్లాలోని వెంకటగిరి ప్రాంతం రాయల్ లుక్ ఇచ్చే బంగారు చీరలకు చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. రాజుల కాలం నుంచి ఈ నేత కొనసాగుతోంది. ఇక్కడ ధరలు చాలా రీజనబుల్ గా ఉంటాయి. సింపుల్ పట్టు చీరల నుండి గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ వరకు అన్నీ కూడా ప్రతి బడ్జెట్లోనే అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ ప్రాంతాల్లో తక్కువ ధరకే ఎందుకు లభిస్తాయంటే.. మధ్యవర్తులు లేకపోవడం ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి. షోరూమ్ లలో చీరలు కొంటే అక్కడ తయారీదారుడి నుంచి షోరూమ్ యజమాని వరకు చాలా మంది మధ్యవర్తులు ఉంటారు. కానీ ఈ ప్రాంతాల్లో నేరుగా చేనేత కార్మికుల నుంచి కొనుగోలు చేస్తాము కాబట్టి వారి కమిషన్ కలిసి వస్తుంది. అందుకే అక్కడ పట్టు, జరీ చీరలు హోల్ ధరలకే లభిస్తాయి. పెద్ద పెద్ద షోరూమ్ లలో ఏసీలు, అద్దెలు, సిబ్బంది జీతాలు, యాడ్స్ ఖర్చులు ఇవన్నీ కూడా కస్టమర్ల నుంచే వసూలు చేస్తారు. ఈ ఊర్లలో అయితే ఆ ఖర్చులు ఉండవు కాబట్టి నేరుగా చీర అసలు ధరకే అమ్ముతారు.