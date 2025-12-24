Budha Gochar 2025: డిసెంబర్ 29న చివరి బుధ సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు అష్టకష్టాల సమయం..!

Budha Gochar 2025 Unlucky Signs: గ్రహాల రాశి మార్పు 12 రాశులపై ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ప్రభావం పడుతుంది. అయితే ఈ ఏడాది చివరి మాసం వచ్చేసింది. డిసెంబర్ 29న బుధుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇదే చివరి బుధ సంచారం కూడా అవుతుంది. 2026 జనవరి 17వ తేదీ వరకు అక్కడే ఉంటాడు. అయితే ఈ బుధ సంచారం వల్ల మూడు రాశులకు దురదృష్ట సమయం అని చెప్పవచ్చు. ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉంటుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఈ ఏడాది చివరి బుధ సంచారం వల్ల మూడు రాశుల వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉంటుంది. అనవసర వివాదాల్లో ఇరుక్కునే అవకాశం ఉంటుంది. పండితుల ప్రకారం 2025లో డిసెంబర్ 29న బుధుడు ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత జనవరి 17వ తేదీ 2026 వరకు అక్కడే ఉంటాడు. ఈ ప్రభావం ఏ రాశులపై పడుతుంది తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి వారు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. బుధ సంచారం వల్ల వృత్తిపరంగా, వ్యాపారపరంగా ఇబ్బందులు తప్పవు. ఈ రాశికి స్నేహితుడు కూడా శత్రువులుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. కొత్త ఖర్చులు చేయకండి.
తులా రాశి వారికి కూడా ఈ కాలం అశుభ సమయం. సంక్రాంతి అయ్యే వరకు వీళ్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తులా రాశి వారు ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఆకస్మిక ఖర్చులు పెరిగా అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త.
కర్కాటక రాశి వారి కూడా బుధ సంచారం వల్ల అష్ట కష్టాల సమయమని చెప్పవచ్చు. శత్రువులు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త. ప్రమోషన్కు కూడా ఆటంకాలు కలిగించే వారు ఉంటారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడం మంచిది. అంత త్వరగా డబ్బులు ఖర్చు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
