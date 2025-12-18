English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Budha Gochar: జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. త్వరలో నక్కతోక తొక్కబోతున్న 3 రాశులు..!

Budha Gochar 2025 Lucky Signs: నక్షత్ర సంచారం కూడా రాశులపై ప్రత్యక్ష , పరోక్ష ప్రభావం పడవచ్చు. 12 రాశుల్లో నక్షత్ర రాశి మార్పు ప్రభావం పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో బుధ నక్షత్ర సంచారం వల్ల 3 రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. మూడు రాశుల వారికి అపార సంపద కలుగుతుంది. ప్రమోషన్ లభించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆ రాశుల జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం.
 
 గ్రహాల రాజు అధిపతి బుధుడు డిసెంబర్ 20వ తేదీ నుంచి జ్యేష్ట నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నేపథ్యంలో 12 రాశులపై ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ప్రభావం పడుతుంది. అయితే కొన్ని రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. బుధ సంచారం వల్ల వీళ్లకు వ్యాపారంలో లాభాలు కలిసి వస్తాయి.  

 బుధ సంచారం వల్ల మిథున రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగాలు మారే అవకాశం ఉంది, ప్రమోషన్లు వస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభపడతారు. బుధ సంచారం వల్ల ఈ మిథున రాశి వారికి కొత్త వ్యాపారాలు కూడా ప్రారంభిస్తారు. పెళ్లి కాని వారికి పెళ్లి యోగం కూడా ఉంది.  

 బుధ సంచారం వల్ల తులా రాశి వారికి కూడా అదృష్ట యోగం ఉంది. వీరికి విశేష ఫలితాలు కలుగుతాయి. సానుకూల ఆలోచనలు ఉంటాయి. విద్యార్థులు కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు. కొత్త ఉద్యోగాలు ప్రారంభిస్తారు.  

 బుధ సంచారం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి కూడా అశేష ఫలితాలు కలుగుతాయి. శుభప్రదం, సుఖసంతోషాలు పెరుగుతాయి. కొత్త పరిచయాలతో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది .ఉద్యోగం మారాలి అనుకునే వారికి ఇది శుభ సమయం వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి.  

(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

