  • Budha Gochar 2026: శని దేవుడి రాశిలో బుధుడు, శుక్రుల అపూర్వ కలయిక.. ఈ రాశుల వారు వివాహాం యోగం గ్యారంటీ..

Budha Gochar 2026: శని దేవుడి రాశిలో బుధుడు, శుక్రుల అపూర్వ కలయిక.. ఈ రాశుల వారు వివాహాం యోగం గ్యారంటీ..

Budha Gochar 2026: ఒక యేడాది తర్వాత.. శనీశ్వరుడి రాశిలో బుధుడు,  శుక్ర గ్రహాల కలయిక వల్ల  ఫిబ్రవరిలో ఈ 5 రాశుల వారు సుభిక్షంగా ఉండబోతున్నారు. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 2026 గ్రహాల కదలికల పరంగా చాలా ముఖ్యమైన నెల అని చెప్పాలి.  ఫిబ్రవరి 3, 2026న, గ్రహాలకు రాకుమారుడు బుధుడు తన స్నేహితుడైన శని రాశి అయిన కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నడు. ఈ రోజున శుక్రుడు కూడా అదే రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. కాబట్టి, కుంభరాశిలో బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక వలన 5 రాశుల వారికి బాగుంటుందో లుక్కేద్దాం..
మిథున రాశి.. మిథునరాశి అధిపతి బుధుడు, శుక్రుడితో కలిసి 9వ అదృష్ట గృహంలో సంచారము చేస్తున్నాడు.  ఈ సమయంలో అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. చాలా నెలలుగా నిలిచిపోయిన పనులు  త్వరగా పూర్తవుతాయి. మతపరమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఉన్నత విద్యకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు గణనీయమైన విజయాన్ని అందుకుంటారు. 

కుంభ రాశి.. ఈ సంయోగం మీ రాశి యొక్క లగ్నము లో ఏర్పడుతోంది, ఇది మీ వ్యక్తిత్వానికి అద్భుతమైన ఆకర్షణను  తీసుకు రాబోతుంది. ఈ సమయంలో, మీలో  ఆత్మవిశ్వాసం తొణికిసలాడుతుంది. మీ నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యాలు బలపడతాయి. మీరు విలాసవంతమైన వస్తువులపై ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారు. మీ వైవాహిక జీవితం మధురంగా ​​ఉండబోతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధం మరింత బలపడుతుంది.  

మేష రాశి.. మేషరాశి వారికి, బుధుడు, శుక్రుడు 11వ ఇంట్లో కలిసి ఉండటం వల్ల అనుకోని లాభం కలగబోతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు  ఏర్పడుతాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న ధనం తిరిగి పొందవచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్ లేదా పెట్టుబడుల నుండి ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. మీ సామాజిక స్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. 

వృషభ రాశి.. శుక్రుడు ఈ రాశికి  అధిపతి కాబట్టి, ఈ సంచారము మీకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సంయోగం మీ 10వ ఇంట్లో పనికి జరుగబోతుంది. ఈ సమయంలో, మీ టాలెంట్ ఆఫీసులు గుర్తిస్తారు. ప్రమోషన్స్ లభించే అవకాశాలున్నాయి.  ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీరు వ్యాపారంలో ఉంటే, భవిష్యత్తులో గణనీయమైన లాభాలను అందుకోవడం పక్కా.   కొత్తవ వ్యాపార ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. 

తులారాశి.. తులారాశి వారికి, ఈ సంయోగం విద్య, ప్రేమ,  పిల్లల గృహమైన 5వ ఇంట్లో జరుగుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, సృజనాత్మక పని లేదా కళలలో పాల్గొన్న వారు అంతర్జాతీయంగా మంచి గుర్తింపును తెచ్చుకుంటారు.  ప్రేమ సంబంధాలు మరింతగా పెరుగుతాయి.  మీరు మీ పిల్లల నుండి కొన్ని శుభవార్తలను అందుకునే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.  

ముఖ్య గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర మంత గ్రంథాలు..ఇతర సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం  ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.  జీ మీడియా ఈ సమాచారాన్ని ధృవీకరించడం లేదు. 

Budh Gochar Effects budha Shukra Gochara Shani Rasi Budha Shukra Gocharam Budh Gochar budh gocharam Budh Gochar Effects horoscope Astrology Rasi Phalalu Mercury Transit Effects

