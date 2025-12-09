English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Budha Gocharam: బుధ సంచారము వలన 100 యేళ్ల తర్వాత అద్భుత రాజయోగం.. ఈ రాశులకు డబుల్ జాక్ పాట్..

Budha Gocharam: 100 యేళ్ల తర్వాత బుధ సంచారంతో  డబుల్ రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. దీని వలన ఈ 3 రాశులకు జాక్‌పాట్ కలగబోతుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. బుధ సంచారము వలన రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ మూడు రాశులకు చాలా అదృష్టం కలగబోతుంది.
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, బుధుడు గ్రహాల యువరాజుగా పరగణిస్తారు. చంద్రుని తర్వాత, రాశులను మార్చే తొమ్మిది గ్రహాలలో బుధుడు అత్యంత వేగవంతమైనవాడు. బుధుడు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో తెలివి, వాక్కు, అధ్యయనం, వ్యాపారాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. అలాంటి బుధుడు మిథున,  కన్య రాశులకు  అధిపతి.

  ఇప్పటికే బుధుడు వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. బుధుని ఈ సంచారము వలన, వృశ్చికరాశిలో రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. బుధుడు సూర్యునితో బుధాదిత్య రాజయోగాన్ని, శుక్రునితో లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాన్ని ఏర్పరచబోతున్నాడు. ఈ రెండు రాజయోగాలు కలిసి ఏర్పడటం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది.

మేషం నుండి మీనం వరకు అన్ని రాశుల జీవితాల్లో ఈ రాజయోగాల ప్రభావం  స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా, ఈ రెండు రాజయోగాల కారణంగా, 3 రాశుల వారు తమ కెరీర్‌లలో పురోగతితో పాటు సంపన్న జీవితాన్ని చవిచూస్తారు. ముఖ్యంగా, మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. బుధుడు సంచారము ద్వారా ఏర్పడిన రెండు రాజయోగాల వల్ల ఏ రాశులు అదృష్టవంతులవుతాయో చూద్దాం.. 

మీన రాశి..  మీనరాశి 9వ ఇంట్లో ఏర్పడిన బుధాదిత్య, లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాలు మీనరాశి అదృష్టాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తాయి. తరచుగా శుభ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. మీకు విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు ఆకస్మిక విజయాన్ని అందుకుంటారు. పురోగతి మార్గం తెరుచుకుంటుంది. ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి మీ చేతుల్లోకి వస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో మంచి విజయం సాధిస్తారు.

వృశ్చిక రాశి..  వృశ్చిక రాశి మొదటి ఇంట్లో బుధాదిత్య,  లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాలు ఏర్పడటంతో, వృశ్చిక రాశి వారికి సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.కార్మికులకు కొత్త ఉద్యోగం లభించబోతుంది. కొంత మందికి పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. స్వయం ఉపాధి వారికి మంచి అవకాశాలు ఉండనున్నాయి. చాలా డబ్బు ఆదా చేయగలుగుతారు. వివాహితులకు జీవితం ఆనంద మయం కాబోతుంది. 

సింహ రాశి. సింహరాశి 4వ ఇంట్లో బుధాదిత్య,  లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాలు ఉండటం వలన, సింహ రాశి వ్యక్తులు వారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. కొత్త ఇల్లు,  వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. జీవితంలో పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.  కుటుంబం, బంధువుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. రియల్ ఎస్టేట్‌లో పనిచేసే వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి. తల్లితో సంబంధం సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం,  మత విశ్వాసాలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ న్యూస్ కూడా ధృవీకరించడం లేదు. 

