Budha Gocharam: బుధ గోచారంతో ఈ రాశుల వారి అనుకోని అదృష్టం.. కోటీశ్వరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే..


Budha Gocharam: అనంత విశ్వంలో నవ గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి సంచరిస్తూ ఉంటాయి. అలా సంచరించడం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. తాజాగా నవగ్రహాల యువరాజు బుధుడి అద్భుతమైన అడుగుతో కొన్ని రాశుల వారికి నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు క్రియేట్ చేయబడుతాయి. కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతుంది. త్వరలో పెళ్లి పీఠలు కూడా ఎక్కడం గ్యారంటీ అని చెబుతున్నారు.  

 
గ్రహాల యువరాజు త్వరలో పూర్వాషాఢ నక్షత్రం నుంచి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలోకి సంచరించబోతున్నాడు. శుక్రుడు పాలించే ఈ నక్షత్రంలో బుధ సంచారం వలన కొన్ని రాశుల వారికి జ్ఞానంతో పాటు శ్రేయస్సుకు సంబంధించిన సానుకూల యోగాలు క్రియేట్ చేయబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం.. ఈ కాలంలో కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు, వ్యాపారంతో పాటు ఆర్థికంగా లాభపడతారు. ఇది అన్ని రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది, కానీ కొందరికి, ఈ సంచారము ముఖ్యంగా అదృష్టవంతులను చేయబోతుంది.

వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ బుధ సంచారము అనేక విధాలుగా లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఈ సమయాన్ని చాలా అనుకూలంగా భావిస్తారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ కుటుంబం నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అదృష్టం కూడా మీ వైపు నిలుస్తుంది. 

ధనుస్సు రాశి: 2026 యేడాది ధనుస్సు రాశి వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది.  వ్యాపారులు మంచి లాభాలను అందుకుంటారు.  ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది. జీవితంలో చాలా కాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న సమస్యలు చివరకు తొలగిపోతాయి.

కన్య రాశి: బుధ సంచారము కన్య రాశి వారికి సానుకూల మార్పులను తీసుకురాబోతుంది. అంతేకాదు దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న పలు సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. అంతేకాదు ఆదాయంలో ఆకస్మిక పెరుగుదల నమోదు అవుతుంది. ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తుంది. సామాజిక, కుటుంబ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది.

ముఖ్య గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం  ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.  జీ మీడియా ఈ సమాచారాన్ని ధృవీకరించడం లేదు. 

Budh Gochar Effects Budh Gochar budh gocharam Budh Gochar Effects horoscope Astrology Rasi Phalalu Mercury Transit Effects

