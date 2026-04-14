Budha Gocharam 2026: మీన రాశిలో బుధుడి సంచారం.. ఈ 5 రాశులకు బంపర్ జాక్ పాట్..!

Neechabhanga Raja yogam: నవగ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా ప్రవేశించడం వలన కొన్ని శుభాశుభా యోగాలు ఏర్పడుతాయి. అలా బుధుడు కుంభ రాశి నుంచి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. దీని వలన ఈ 5 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్ తగలబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది.
Budha Gocharam 2026: గ్రహాల యువరాజు బుధుడు ఇప్పటికే కుంభరాశిని విడిచిపెట్టి మీనరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. బుధుడు మేధస్సు, తర్కం, సంభాషణలకు అధిపతిగా భావిస్తారు. ఇక మీనరాశి జల తత్వానికి, భావోద్వేగాలకు సంబంధించిన రాశి. ఈ రాశిలో బుధుడి ప్రవేశంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలను పూర్తిగా మారబోతున్నాయి.
బుధ సంచారం సమయంలో మీనరాశిలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ గ్రహాలు ఉండటం వల్ల అనేక ప్రత్యేక యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. అంతేకాకుండా, బుధ, సూర్యుని కలయిక బుధాదిత్య యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక గ్రహాల స్థానం నీచభంగ రాజయోగాన్ని కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి చాలా ఫలప్రదంగా ఉండబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య చింతామణి చెబుతున్న మాట. కాబట్టి ఈ బుధ సంచారం ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనకరమో చూద్దాం.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారికి బుధ సంచారం శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. వారికి వృత్తిపరమైన ఉన్నతికి అనేక అవకాశాలు లభింబోతున్నాయి. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తవుతాయి.
కన్య రాశి: ఆర్థిక లాభాలు, కొత్త ప్రాజెక్టుల కోసం ఈ సమయం కన్య రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. వృత్తిపరమైన అవకాశాలు అనుకూలంగా ఉండబోతున్నాయి. కొత్త అవకాశాలు, పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు కూడా భారీ లాభాలను అందుకుంటారు. వైవాహిక సమస్యలు తీరిపోతాయి. సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.
మీన రాశి: బుధ సంచారం సమయంలో మీన రాశి వారికి ఆర్థిక లాభాలు చేకూరబోతున్నాయి. మీ ఆదాయం మరింత పెరుగుతుంది, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలు పటాపంచలవుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు కూడా బుధ సంచారం ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది.
మిథున రాశి: బుధ సంచారం మిథున రాశి వారికి అపారమైన ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని తీసుకురాబోతుంది. ఈ సంచారం యొక్క సానుకూల ప్రభావాలు వీరు చేసే వృత్తిలో కనిపిస్తాయి. పనిలో విజయం సాధించబోతున్నారు. కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ సంపద మరింత పెరుగబోతుంది. కుటుంబంలో శాంతి, సామరస్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి బుధ సంచారం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఇతర చోట్ల చిక్కుకుపోయిన మీ డబ్ మీ చేతికి అందుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు ఆర్థికంగా లాభాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారంలో ఎన్నడు చూడని లాభాలను చూస్తారు. ప్రతి ప్రయత్నంలో మిమ్మల్ని విజయం వరిస్తుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. హిందూ పంచాంగాల్లో ప్రస్తావించబడిన అంశాలను మేము ప్రస్తావించాము. అంతేకాదు మత విశ్వాసాలు గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.