  • Budha Vakri: నవంబర్ 10 నుండి బుధుడి తిరోగమనం.. ఈ రాశి వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మి తాండవమే.. డబ్బే డబ్బు..

Budha Vakri 2025: నవగ్రహాలు నిరంతం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి సంచరిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా సంచరించడం వలన కొన్ని రకాల యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఒక్కోసారి కొన్ని గ్రహాలు తామున్న రాశి నుంచి వక్రమార్గంలో తమ ముందున్న రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. అలా ప్రవేశించడాన్ని గ్రహ వక్ర గమనంగా పేర్కొంటారు. అలా బుధుడు కూడా నవంబర్ 10న వక్రగమనంలో ప్రవేశించడంతో కొన్న రాశుల వారి పండబోతుంది. 
Budha Vakri 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో, బుధుడిని గ్రహాల యువరాజు అని పిలుస్తారు. బుధుడు చదువులు, వాక్కు, తార్కికం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవస్థ,  స్టాక్ మార్కెట్లకు అధిపతి. అతని కదలిక వలన పన్నెండు రాశి చక్రాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతాయి.  ఈ పరిస్థితిలో, నవంబర్ 10 నుండి బుధ గ్రహం తిరోగమన స్థితిలో ప్రయాణించబోతుంది. దీని కారణంగా మూడు రాశిచక్రాల వ్యక్తులు మంచి ఫలితాలను అనుభవించబోతున్నారు. 

బుధ గ్రహం తులారాశిలో తిరోగమనంలో ఉన్నందున, కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తులకు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను అందుకోబోతున్నారు. వీరికి అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. బుధ గ్రహం తిరోగమనం వలన కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తులకు అపారమైన ఆనందం, సంపదను తీసుకురాబోతుంది. బుధ గ్రహం తిరోగమనం వల్ల ఏ రాశులకు ప్రయోజనం లభించబోతుందో చూద్దాం.  

కన్యా రాశి: ధనుస్సు రాశివాక్కు రాశి అయిన బుధుడు కన్యారాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.  కన్యా రాశి అధిపతి బుధుడు ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారికి ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కలిగించబోతున్నాడు. విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే వారికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉండబోతుంది.  ఎగుమతి-దిగుమతి వ్యాపారంలో పాల్గొన్న వారికి మరింత విజయం లభించబోతుంది.  మీ వాక్చాతుర్యం, ప్రభావం, విశ్వాసం,  ధైర్యం పెరుగుతాయి. మీరు ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లేదా సవాలుతో కూడిన పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం ఖాయం. మార్కెటింగ్, విద్య, బ్యాంకింగ్, మీడియా రంగాలలో పాల్గొన్న వారికి ఇది మంచి సమయం.  

ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి వారికి బుధ గ్రహం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ఈ రాశి చక్రం నుండి 11వ ఇంట్లో బుధ గ్రహం తిరోగమనం చెందబోతుంది.  11వ ఇల్లు లాభదాయకమైన ప్రదేశం. కాబట్టి మీరు కొత్త ఉద్యోగం,  వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఇది అత్యంత అనువైన సమయం. మీ ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉంటుంది. మీరు స్టాక్ మార్కెట్,  పెట్టుబడుల నుండి అపారమైన ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. మీ నగదు ప్రవాహం చాలా రెట్లు పెరుగుతుంది. మీ సంపద పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీకు కుటుంబ సభ్యుల నుండి మంచి మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది. పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. 

కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారికి బుధుడు తిరోగమనం చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. కర్కాటక రాశి నాల్గవ ఇంట్లో బుధుడు తిరోగమనంలో సంచరిస్తున్నాడు. దీని కారణంగా, మీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అనుభస్తారు. జీవితంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.  ఈ సమయంలో, మీరు చాలా సౌకర్యాలు, బంగారం ఇతర వస్తువులను పొందుతారు. మీరు కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. పెట్టుబడులు, కొత్త ప్రాజెక్టుల ద్వారా మీరు అపారమైన ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు, వంశపారంపర్య ఆస్తులు ఈ రాశుల వారికి దక్కే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. 

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు,  హిందూ మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ  న్యూస్ ఈ సమాచారాన్ని ధృవీకరించడం లేదు. 

Mercury Retrograde Budhan Vakra Mercury retrograde from November 10 Zodiac signs Astrology Rasi Palangal Budhan Bhagavan Vakri in libra

