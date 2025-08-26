Budha Kethu Conjuction: 18 యేళ్ల తర్వాత బుధ, కేతువుల సంయోగం.. ఈ మూడు రాశుల వారికి ఇంట్లో డబ్బులు మూటలే..

Budha Kethu Conjuction:18 యేళ్ల తర్వాత బుధుడు-కేతువు సంయోగంతో ఈ 3 రాశుల వారికి అధిక లాభాలు కలగనున్నాయి. ఆగస్టు 30న, బుధుడు కేతువుతో కలిసి ప్రయాణించబోతున్నాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారిని ప్రభావితం చేస్తుంది. అందులో మూడు రాశులను ప్రభావితం చేయనున్నాయి.
Budha Kethu Conjuction: వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి గ్రహం ఏదో ఒక నిర్ణీ సమయంలో ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మార్పు చెందుతుంది. ఈ మార్పును జ్యోతిషశాస్త్రంలో రాశిచక్ర సంచారము అంటారు. కొన్ని గ్రహాలు ప్రతి నెలా ఖచ్చితంగా ఒక రాశి నుండి మరొక రాశిలోకి మారుతుంటాయి. ఆగస్టు 30న, గ్రహాల రాకుమారుడిగా పిలిచుకునే బుధుడు సింహ రాశిలోకి వెళతాడు. కేతువు ఇప్పటికే అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. దీని కారణంగా, సూర్యుడు, బుద, కేతు గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. ఈ కారణంగా, ఈ సమయం నుండి కొన్ని రాశులకు గొప్ప యోగాలు ప్రారంభమవుతాయి.
దాదాపు 18 సంవత్సరాల తర్వాత, ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం ఆగస్టు 30న జరుగుతుంది.అంతేకాకుండా, వారి ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. అదృష్టం మద్దతుతో, ఈ రాశుల వారు అన్ని రంగాలలో గొప్ప విజయాన్ని చవి చూస్తారు.
వృశ్చిక రాశి: కేతువు, బుధుల కలయిక వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రతి పనిలోనూ వారు ఊహించని ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. దీనితో పాటు, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న వారు తమ సహోద్యోగులతో మంచి స్నేహితులను చేసుకుంటారు. వీరు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. ముఖ్యంగా వారికి, ఈ సమయంలో భౌతిక సుఖాలు పెరగుతాయి. మీరు జీవితంలో ఎన్నడూ పొందని ప్రయోజనాలను కూడా పొందుతారు. దీనితో పాటు, మీరు ఆరోగ్య పరంగా కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
ధనుస్సు రాశి: బుధ సంచారము కారణంగా, ఈ సమయం ధనుస్సు రాశి వారికి సానుకూలంగా ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా వారు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారు. అవుతారు. అంతేకాకుండా, ధనుస్సు రాశి వారు మతపరమైన కార్యక్రమాలపై కూడా ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. వారు చిన్న చిన్న తీర్థయాత్రలకు కూడా వెళ్లగలుగుతారు. ఈ సమయంలో, వారు తమ కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడపుతారు. అలాగే, వ్యాపారం చేసేవారు కొత్త భాగస్వాములతో చేయడం ఉత్తమం. ఉద్యోగ, వివాహా ప్రయత్నాలు కలిసొస్తాయి. సామాజిక కార్యక్రమాలకు అద్భుతమైన మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు అన్ని రంగాలలో అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకోవడం పక్కా.
కర్కాటక రాశి: కేతువు, బుధుడు కలయిక కర్కాటక రాశి వారికి చాలా అద్బుతమైన ప్రయోజనాలను చేకూర్చబోతుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి డబ్బు పరంగా అనేక రకాల ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. అలాగే వారి ఆదాయం అపారంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థికపరంగా పెద్ద ఆర్థిక లాభాలను అందుకోగలుగుతారు . ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో, వారు డబ్బు ఆదా చేయడం ద్వారా కొన్ని ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో కుటుంబ విషయాలలో కూడా చాలా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. వారు అనుకున్న పనులను చాలా సులభంగా చేయగలుగుతారు.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించబడి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.