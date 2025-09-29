English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Budha Kuja Yuthi: విజయ దశమి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అన్ని విజయాలే.. సొంతింటి కల సాకారం..

Budha Kuja Yuthi: విజయదశమి నాడు బుధుడు-కుజుడు సంయోగం చెందన్నారు. దీంతో ఈ  రాశుల వారికి ఆదాయంతో పాటు సొంత ఇంటి కల సాకారం కాబోతున్నట్టు గ్రహ కదలికలు చెబుతున్నాయి. హిందూ పురాణాల ప్రకారం, విజయదశమికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. చెడుపై మంచి విజయం సందర్భంగా ఈ పండుగను జరుపుకోవడం అనాదిగా వస్తోంది. దీని కారణంగా, కొంతమంది జ్యోతిష్కులు ఈ రోజు మరింత ముఖ్యమైనదని చెబుతున్నారు. 

 
Budha Kuja Yuthi:విజయదశమి రోజున, తులారాశిలో బుధుడు, కుజుడు సంయోగం జరుగబోతుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారి  జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకురాబోతుంది.  అలాగే, ఈ సమయం పని చేసే వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, ఈ యేడాది అక్టోబర్ రెండో రోజున విజయదశమి రోజు నుంచి ఈ రాశుల వారికి జాతకం మారబోతుంది.  

అక్టోబర్ 2 రాత్రి, బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కానీ ఈ రాశిలో కుజుడు ఇప్పటికే కదులుతూ ఉన్నాడు. ఇది ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగానికి దారితీస్తుందని జ్యోతిష్కులు చెబుతున్న మాట. ఈ 12 రాశుల వారికి ఈ సంయోగం వల్ల ప్రత్యేక ప్రభావం ఉండబోతుంది. ఈ  పండుగ సమయంలో ఏ రాశుల వారు ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకోండి...  

తులా రాశి: తులారాశిలో జన్మించిన వారికి పూజ మరింత ఉన్నంత ఉండబోతుంది.  బుధుడు సంయోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది.  అలాగే, వ్యక్తిగత జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుందని జ్యోతిష్కులు చెబుతున్న మాట. ఆర్థికంగా కూడా గణనీయమైన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. అదృష్టం మద్దతుతో, మీరు భారీ ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. 

మకర రాశి: మకర రాశి వారికి కుజుడు, బుధుడు సంయోగం వల్ల ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో, వారు అద్భుతమైన ఉద్యోగ సంబంధిత ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. అలాగే, వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి పెద్ద ఆర్డర్లు లభింబోతున్నాయి.  ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో స్థిరపడిన వ్యక్తులు ఉన్నత పదవులు పొందే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే, వ్యక్తిగత జీవితం ఊహించని స్థాయిలో  ఉండబోతుంది. అదృష్టం మద్దతుతో, మీరు పని చేస్తోన్న రంగాల్లో గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు. 

మేష రాశి: మేషానికి అధిపతి కుజుడు. కాబట్టి, ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం కారణంగా ఈ సమయం మేష రాశి వారికి ప్రత్యేకమైనదిగా చెప్పవచ్చు. అంతే కాకుండా, వీరి ఆదాయం ఊహించని విధంగా పెరుగుతుంది. అదృష్టం మద్దతుతో, మీరు అపారమైన ఆనందం, సంపదను పొందుతారు. అలాగే, వారు ఈ సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కెరీర్ సంబంధిత జీవితం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం,  వృత్తి జీవితంలో మరింత పురోగతి ఉండబోతుంది. 

కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశిల  జన్మించిన వారికి బుధ సంచారము చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశుల వారికి అనేక సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు వీరు చాలా ఆర్థికంగా పలు  ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు.  ఈ సమయంలో, వారు తమ ఆస్తుల నుండి భారీ లాభాలను అందుకుంటారు.  అదృష్టం మద్దతుతో, మీరు విలాసవంతమైన సౌకర్యాలను అందుకుంటారు. మీరు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలతో మరింత పురోగతి సాధిస్తారు.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు సహా పండితులు వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించబడి ఇవ్వబడింది. జీ  న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

