Budha Rashi Parivartan: మరో 2 రోజుల్లో బుధుడి రాశి మార్పు.. ఈ 3 రాశులకు చుక్కలే..!

Budha Rashi Parivartan 2025: గ్రహాలు రాశులు మారినప్పుడు ప్రత్యక్ష లేదా పరోక్ష ప్రభావం రాశులపై పడుతుంది. కొన్ని రాశులకు కలిసి వస్తే.. మరికొన్ని రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు. అయితే మరో రెండు రోజుల్లో బుధుడు రాశి మార్పు జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రాశులవారికి కష్టాల సమయం అని చెప్పవచ్చు. వీళ్లు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇందులో మీ రాశి కూడా ఉందా ఒకసారి చెక్ చేయండి. 
 
 అక్టోబర్ 24వ తేదీ బుధుడు రాశి మార్పు జరగనుంది. అంటే మరో రెండు రోజుల్లో ఈ మూడు రాశుల వారికి కాస్త కష్టాలతో కూడుకొని ఉంటుంది. బుధ సంచారం వల్ల ఈ రాశులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం పడుతుంది. బుధుడు తులా రాశి నుండి వృశ్చిక రాశిలోకి సంచరించనున్నాడు.   

 ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్రహాల రాశి మార్పు వల్ల మూడు రాశుల వారిపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది. వారికి కష్టాలు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. బుధ రాశిమార్పు ప్రభావంతో ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. వీళ్లు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.   

 మేష రాశి వారికి ఆర్థిక విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉంటుంది. బుధ సంచారం వల్ల మేషరాశి వారు కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. లేకపోతే ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది.   

 బుధ సంచారం వృశ్చిక రాశిలోకి జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో వీరికి ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల ఆర్థిక నష్టం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది.   

ఈ గ్రహ సంచారం వల్ల మీన రాశి వారు కూడా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.ఈ నేపథ్యంలో తీవ్రంగా ఒత్తిడికి కూడా గురవుతారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయకపోవడమే మంచిది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

