English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Budha Transit: వృశ్చిక రాశిలో బుధ సంచారముతో ఈ రాశుల వారికి జాక్ పాట్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..

Budha Transit: వృశ్చిక రాశిలో బుధ సంచారముతో ఈ రాశుల వారికి జాక్ పాట్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..

Budha Transit: డిసెంబర్‌లో, బుధుడు తన స్థానాన్ని రెండుసార్లు మార్చుకోబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం బంక పట్టినట్టు పట్టబోతుంది. 
1 /6

Budha Transit: ఈ యేడాది డిసెంబర్‌లో, బుధుడు కొన్ని రాశుల వారికి అత్యంత మేలు చేయబోతున్నాడు. వారి ఆదాయం,  ఆస్తులు పెరుగుతాయి. డిసెంబర్‌లో బుధుడు తన రాశిని రెండుసార్లు మార్చుకోబోతున్నాడు.   

2 /6

డిసెంబర్ 6న వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. డిసెంబర్ 29న ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రాశి మార్పు కారణంగా, బుధుడు కొన్ని రాశుల వారికి అనేక ప్రయోజనాలను అందుకోనున్నారు. 

3 /6

మకర రాశి.. డిసెంబర్‌లో మకర రాశి వారు లాభాలను అందుకుంటారు.  బుధుడు వారి ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తాడు. వారు తీసుకునే పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లాభాలను తీసుకు రాబోతున్నాయి. తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారికి డిసెంబర్ చాలా అనుకూలమైన సమయం అని చెప్పాలి. ఈ రాశి వారు స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు. 

4 /6

మీన రాశి.. బుధుడు ప్రభావం వల్ల మీన రాశి వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు సంభోదిస్తారు. అనుభవిస్తారు.కెరీర్ లో అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. తమ ఉద్యోగం, చదువులలో పురోగతిని చూస్తారు. కొంత కాలం క్రితం ఆగిపోయిన పనులు డిసెంబర్ లో పూర్తవుతాయి. చాలా మందికి మీ ఆలోచనలు,  మాటలు నచ్చుతాయి.

5 /6

మేష రాశి.. డిసెంబర్ లో మేష రాశి వారికి అన్నీ కలిసి వస్తాయి. అనే శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు. బుధుడు  వారికి అనేక మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంటాడు. కొంతకాలం క్రితం నిలిచిపోయిన పని ఇప్పుడు వేగవంతం అమవుతుంది. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలున్నాయి.  మంచి గుర్తింపు,  విజయం లభిస్తుంది.

6 /6

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కూడా సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు జ్యోతిష్య శాస్త్రంతో పాటు  మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

Budha Transit Budha Sancharam Mercury transit Astrology Zodiac signs planetary effects Scorpio Zodiac Mithuna rashi Astrology

Next Gallery

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సిల్వర్‌ జూబ్లీ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 2.5 జీబీ డైలీ డేటా, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!