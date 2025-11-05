Budha Vakri 2025: నవంబర్ 10 నుండి బుధుడి వక్ర గమనం.. ఈ రాశుల వారికి సొంత ఇంటి కల.. వివాహా యోగం..

Budha Vakri 2025: గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. అలా ప్రవేశించడం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. నవంబర్ 10 నుండి తిరోగమనం చెందుతుంది. బుధ గ్రహం తిరోగమనం కారణంగా అనేక రాశుల వారి జీవితాల్లో శుభాశుభా ఫలితాలను అందించబోతుంది.
కన్య రాశి: బుధుడు తిరోగమనం తర్వాత మీ ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గుతుంది. మీరు మీ అభిప్రాయాలను ఇతరులకు తెలియజేయడానికి వెనుకాడుతారు. అనవసరమైన విషయాలపై మీ సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు. పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. లేకుంటే మీరు ఆర్థిక నష్టాన్ని అనుభవించే అవకాశాలున్నాయి. అదే సమయంలో వివాహాం కానీ వారికి ఇదే సమయంలో వివాహాలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. బుధుడి వక్ర గమనం పరిహారంగా బుధుడికి సంబంధించిన బుధుడికి సంబంధించిన మంత్రాలను జపించండం వలన అనేక లాభాలను అందుకుంటారు.
మేష రాశి: బుధ గ్రహం మీ రాశిలోని ఎనిమిదవ ఇంట్లో తిరోగమనం చెందడం వలన ఈ రాశి వారు కొన్ని రకాల శుభాశుభా ఫలితాలను అందుకోబోతున్నారు. బుధ గ్రహం తిరోగమనం మీ కెరీర్లో సమస్యలను కలిగించడంతో పాటు సొంత ఇంటి కలతో పాటు వివాహా యోగం సిద్ధించబోతుంది. కాబట్టి మీరు చేసే ప్రతి పనిని జాగ్రత్తగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యాపారులు ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సమయంలో కొంతమంది ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణించే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమస్యలకు నివారణగా, మీరు ఈ సమయంలో ఆవులకు పచ్చి మేత తినిపించడం వలన గ్రహ దోష బాధలను నుంచి విముక్తి పొందవచ్చను.
వృశ్చిక రాశి: బుధ గ్రహం తిరోగమనం మీ మానసిక స్థితిపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.ఈ రాశిలో జన్మించిన కొంతమంది మానసిక ఒత్తిడిని అనుభవించవచ్చు. మీరు డబ్బు అప్పుగా తీసుకుంటే, రుణదాతలు మిమ్మల్ని బాధపెట్టే అవకాశాలున్నాయి. అదే సమయంలో గత కొంత కాలంగా ఎదరు చూస్తోన్న డబ్బు ఇదే సమయంలో మీ చేతికి అందుతుంది. అదే సమయంలో గృహానికి సంబంధించిన పనులను పూర్తి చేస్తారు. బుధ గ్రహం తిరోగమనం యొక్క ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గించే పరిష్కారంగా గణేశుడికి పూజలు చేయండి.
మిథున రాశి: బుధుడు మీ రాశి అధిపతి కాబట్టి దాని తిరోగమనం మీ జీవితంపై ప్రతికూల ప్రభావంతో పాటు అనుకూల ప్రభావం చూపించబోతుంది. ఈ సమయంలో కొంత మంది మీకు శత్రువులుగా మారే అవకాశాలున్నాయి. పనిని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ఎవరినీ ఎక్కువగా నమ్మవద్దు. అదే సమయంలో మీ సొంత ఇంటి కల సాకారం కావడానికి ఇదే అనువైన సమయం. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నవారు తమ ప్రయత్నాలను పెంచుకోవాలి. ఈ సమయంల గణేశుడిని భక్తితో పూజించండం వలన అనేక రకాల ఇబ్బందుల నుండి బయటపడవచ్చు.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ వనరుల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించలేదు.)