English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Budhaditya Raja yogam: బుధాదిత్య రాజయోగం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారంటీ..

Budhaditya Raja yogam: బుధాదిత్య రాజయోగం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారంటీ..

Budhaditya Raja yogam: సూర్యుడు, బుధుడు కలిసి ఉండటం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారి అదృష్టం ప్రకాశవంతంగా మారబోతుంది.  సంపదతో పాటు శ్రేయస్సు లభించబోతుంది. వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మార్చి 7, 2026న సూర్యుడు, బుధుడు కలిసి బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పరుస్తున్నారు. సూర్యుడు,  బుధుడు కలిసి ఉండటం వల్ల బుధాదిత్య రాజ్యయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ బుధాదిత్య రాజ్యయోగం వల్ల ఏ 5 రాశుల వారికి ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుతుందో తెలుసు కుందాం.
1 /7

జ్యోతిష్య శాస్త్ర గణన  ప్రకారం..మార్చి 7, 2026న, గ్రహాల రాజు సూర్యుడు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే బుధుడు ఒకరికొకరు చాలా దగ్గరగా వస్తారు. సూర్యుడు, బుధుల కలయిక వల్ల  బుధదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగం జ్యోతిషశాస్త్రంలో చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. కాబట్టి, సూర్యుడు-బుధుడు కలిసిన 5 రాశుల వారి ఎలాంటి ప్రయోజనం కలగబోతుందో తెలుసుకుందాం.

2 /7

సింహ రాశి..సూర్యుడు సింహా రాశికి అధిపతి కాబట్టి ఈ సంయోగం మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కరించబడతాయి. మీరు రాజకీయాల్లో నిర్వహణలో పాల్గొంటే, మీరు ఉన్నత పదవిని లేదా ఎక్కువ బాధ్యతను పొందే అవకాశం ఉంది. మీపై సామాజిక బాధ్యత  పెరుగుతుంది.

3 /7

ధనుస్సు రాశి..ధనుస్సు రాశి వారికి, సూర్యుడు-బుధుల బుధాదిత్య రాజయోగం  మీకు అదృష్టాన్ని  తీసుకు రాబోతుంది. మతపరమైన కార్యకలాపాలపై మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది.  సుదూర ప్రయాణం ఆహ్లాదకరంగా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది.  ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు శుభవార్తను అందుకుంటారు. మీలో శక్తి యుక్తులతో పాటు   ధైర్యం,  శౌర్యం పెరుగుతాయి.

4 /7

మిథున రాశి..  బుధుడు మిథునరాశికి సొంత రాశి. ఇందులో బుధాదిత్య రాజయోగం వలన  ఈ సంయోగం మీకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది ఉత్తమమైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితులు బలపడతాయి.  మీరు నిలిచిపోయిన నిధులను తిరిగి పొందే అవకాశాలున్నాయి. మీ ప్రసంగంలో వాడీ వేడీ పెరుగుతుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. 

5 /7

మేష రాశి.. మేష రాశి  వారికి బుధాదిత్య రాజయోగం కారణంగా  కెరీర్ కొత్త పుంతలు తొక్కే అవకాశం ఉంది.  మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి ప్రిపరేర్ అయ్యేవారు గ్యారంటీగా ఉద్యోగం సంపాదిస్తారు. ఉన్నత పదవి కోసం ఆకాంక్షిస్తుంటే, ఇది అనుకూలమైన సమయం. మీ నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యాలు మెరుగుపడతాయి. మీ పని మీకు  సమాజంలో గౌరవం తీసుకురాబోతుంది. 

6 /7

తులా రాశి.. తులారాశి వారికి, ఈ బుధాదిత్య రాజ్యయోగం కొత్త ఆదాయ వనరులను తీసుకురాబోతుంది. మీరు పనిలో సీనియర్ అధికారుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. సృజనాత్మక పని లేదా కళలలో పాల్గొన్న వారికి ఈ కాలంలో ప్రత్యేక కీర్తి  ప్రతిష్ఠలు లభించబోతున్నాయి. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.

7 /7

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలతో పాటు హిందూ మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఈ సమాచారం ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని అంగీకరించడం లేదు.

Budhaditya Rajyoga Budhaditya Rajyogam budh surya yuti Sankranti Horoscope Sankranti Lucky Zodiac Signs Budh Gochar Surya Gochar Astrology

Next Gallery

Chandra Gochar 2026: వృశ్చిక రాశిలో చంద్రుని సంచారము.. ఈ 3 రాశులు తస్మాత్ జాగ్రత్త..