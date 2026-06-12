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Budhaditya Rajayoga 2026: బుధాదిత్య రాజయోగంతో ఊహించని ధనలాభం.. ఆ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 12, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:59 AM IST

Budhaditya Rajayoga 2026 Effect On Zodiac Signs: ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగంలో ఈ కింది రాశులవారికి జూన్ 15వ తేది నుంచి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. తీవ్ర దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. 

Budhaditya Rajayoga 2026 Effect On Zodiac Signs Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. జూన్ 15వ తేదికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. ఎందుకంటే ఈ రోజు సూర్యుడు వృషభ రాశిని వదిలి.. మిథున రాశిలోకి సంచారం చేయబోతోంది. మేధస్సుతో పాటు వ్యాపారానికి అధిపతిగా భావించే బుధుడు ఇప్పటికే ఆ రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. దీని కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరిగితే తప్పకుండా శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది. 
 

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సూర్య, బుధుల కలయిక

సూర్య, బుధుల కలయిక కారణంగా జూన్ 15వ తేదిన ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఆయా రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాల పరంగా అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో డబ్బుకు ఎలాంటి కోరత ఉండదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..  

Budhaditya Rajayoga 2026 Effect 2/6

మేష రాశి

బుధాదిత్య రాజయోగంతో మేష రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి జీవితంలో అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఉద్యోగాల పరంగా అద్భుతమైన ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నవారికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా అద్భుతమైన కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా  బుధాదిత్య రాజయోగం సమయంలో వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులకు కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది.   

Budhaditya Rajayoga 2026 Effect On Zodiac Signs 3/6

వృషభ రాశి

వృషభ రాశివారికి కూడా బుధ, సూర్య గ్రహాల కలయిక కారణంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. డబ్బు సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిపోయిన పనులు కూడా ముందుకు సాగుతాయి. అంతేకాకుండా డబ్బులకు సంబంధించిన కోరత కూడా ఉండదు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి కూడా లభించవచ్చు. ఈ సమయంలో పోటీ పరీక్షలు రాయడం వల్ల మంచి మంచి ఫలితాలు కూడా పొందుతారు. 

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మిథున రాశి

ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి బుధాదిత్య రాజయోగంతో డబ్బు పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కార్యాలయాల్లో అద్భుతంగా బాస్‌ సహాకారం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కొత్తగా వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడం వల్ల కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఆందోళన వంటి సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. 

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సింహ రాశి

శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగంలో  ఈ సింహ రాశివారికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి ఆర్థికపరమైన సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి మంచి సంబంధాలు కూడా ఏర్పడతాయి. మానసిక ఒత్తిడి నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది..

Budhaditya Rajayoga 2026 Effect On Zodiac Signs Latest6/6

గమనిక..

గమనిక..

TAGS:
Sun Mercury Effect
Budhaditya Rajayoga 2026
Horoscope Telugu
Surya Budha Gochar
Surya Budha Effect

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