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Budhaditya Rajayoga: రక్షాబంధన్ వేళ బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశులకు జాక్‌పాట్ ఖాయం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 27, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:54 AM IST

Budhaditya Rajayoga Effect On Zodiac: ఆగస్టు 28వ తేదీన రక్షాబంధన్ రోజున ఎంతో ప్రత్యేకమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడింది. దీనికి కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు చోటుచేస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో వీరికి ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.

Budhaditya Rajayoga Effect On Zodiac: ఆగస్టు 28న ఈ ఏడాది రక్షాబంధన్ పండగ వచ్చింది. ఈ పండగ ప్రతి ఏడాది శ్రావణమాసం రోజున జరుపుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, 2026లో ఈరోజు కేవలం సాంప్రదాయపరంగానే కాకుండా జ్యోతిష్యపరంగా కూడా ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుందని భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే రాఖీ పవిత్రమైన సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. 
 

Budhaditya Rajayoga Effect On Zodiac1/6

సూర్యుడి సంచారం..

ఈ సమయంలో సూర్యుడు సొంత రాశి అయిన సింహరాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. అలాగే ఈ సమయంలో సూర్యుడి ప్రభావం అనేక రేట్లు పెరుగుతుంది. ఇదిలా ఉంటే గురుడు ఉచ్చరాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు.. ఈ గ్రహస్థితుల కారణంగా మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగంతో పాటు వ్యాపారం సంబంధాలు, ఆర్థిక విషయాల్లో పెద్ద లాభాలు వచ్చి పడతాయి. అనుకోని ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి..  

Budhaditya Rajayoga Effect2/6

మేషరాశి 

మేష రాశి వారికి సూర్యుడి ప్రభావం కారణంగా ఏర్పడే బుధాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్తో నిలిచిపోయిన పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా ప్రారంభమవుతాయి. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా భారీ మొత్తంలో లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఇతరుల నుంచి ధన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది..

Raksha Bandhan Effect3/6

కర్కాటక రాశి 

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో ఉన్న వారికి భారీ లాభాలు కలిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఖరీదైన వస్తువులను కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. అలాగే మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించి.. భారీ మొత్తంలో అనుకున్నంత స్థాయిలో లాభాలు పంపుతారు.

Budhaditya Rajayoga Zodiac4/6

సింహరాశి 

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అద్భుతమైన పురోగతి లభించడమే కాకుండా కొత్త కొత్త ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కొత్త ప్రాజెక్టుల నుంచి భారీ మొత్తంలో అవకాశాలు లభిస్తాయి. అలాగే వృత్తిపరమైన జీవితంలో పురోగతి లభించి.. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా అంచెలంచెలుగా పెరుగుతుంది. గతంతో పోలిస్తే ఈ సమయంలో అద్భుతంగా డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తాయి..

Sun Transit In Leo5/6

తులారాశి 

తులా రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త వ్యాపారాలకు ఇది ఎంతో అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. ఎలాంటి పనుల్లో నిమగ్నమైన తప్పకుండా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే ఆర్థికపరంగా సానుకూలమైన మార్పులు పొందే అవకాశాలున్నాయి.  

Telugu Astrology Updates6/6

గమనిక..

TAGS:
Raksha Bandhan 2026
Raksha Bandhan Effect
Raksha Bandhan Zodiac
Budhaditya Rajayoga

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