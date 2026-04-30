Budhaditya Rajayoga: మే నెలలో ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం.. బుధాదిత్య యోగంతో ఇక అంతా డబ్బే!

Budhaditya Rajayoga Effect Zodiac: మే నెలలో ఏర్పడే శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఈ క్రింది రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించబోతోంది.. ముఖ్యంగా జీవితంలో విశేషమైన ధన లాభాలు కూడా కలగబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది..
Budhaditya Rajayoga Effect Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మే నెల చాలా ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ఇదే నెలలో సూర్యుడితో పాటు గ్రహాలకు యువరాజుగా భావించే బుధుడు మేషరాశిలో కలయిక జరపబోతున్నాయి. అయితే, ఏప్రిల్ 30వ తేదీన బుధుడు మీన రాశిలో నుంచి మేషరాశిలోకి సంచారం చేశాడు. అతి త్వరలోనే సూర్యుడు కూడా ఆ రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. దీని కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. ఇలా జరగడం అత్యంత శుభప్రదమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మే నెలలో మేషరాశిలో బుధుడితో పాటు సూర్యుడి కలయిక కారణంగా ఏర్పడే బుధాదిత్య రాజయోగ ప్రభావంతో ఈ క్రింది రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. ముఖ్యంగా రెండు రాశుల వారికి అనేక రకాల సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి లభించబోతోంది. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం కారణంగా మే 11వ తేదీ నుంచి మిథున రాశి వారి జీవితంలో మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయం ఎంతో ఆశాజనకంగా ఉండబోతోంది. వీరికి గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బులు ఈ సమయంలో తప్పకుండా తిరిగి లభించబోతోంది. గ్రహసానుకూలమైన మార్పుల వల్ల ఐశ్వర్యం కూడా చేకూరుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
బుధుడి ప్రభావం మరింత సానుకూలంగా మారాలంటే.. మిథున రాశి వారు ఈ సమయంలో తప్పకుండా కొన్ని రకాల పరిహారాలు చేయాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో తప్పకుండా గణేశుడికి సమర్పించడం చాలా మంచిది.. అలాగే ఆకుపచ్చని వర్ణంలో ఉన్న దుస్తులను ధరించి ఐదవ అంకెల్లో ఉన్న రోజుల్లో ఏదైనా పనులు ప్రారంభించడం మంచిది.
మే 14వ తేదీ నుంచి కర్కాటక రాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగ ప్రభావంతో జీవితంలో సానుకూలమైన ఫలితాలు ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఆదాయం నిలకడగా మారుతుంది.. అంతేకాకుండా ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఆదాయ వనరులు లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే పొదుపు పట్ల క్రమశిక్షణ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. ముఖ్యంగా ఖర్చులకోసం వేరే రకమైన ఆదాయాన్ని కూడా సంపాదించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కర్కాటక రాశి వారు మరిన్ని అద్భుతమైన ప్రయోజనాల కోసం తప్పకుండా ఈ సమయంలో కొన్ని రకాల పరిహారాలు పాటించాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. ముఖ్యంగా బుధుడి ప్రభావం మరింత రెట్టింపడానికి శివలింగానికి అభిషేకం చేయడం చాలా మంచిదట.. అంతేకాకుండా వెండి రంగు వస్త్రాలను ధరించి రెండవ అంకె కలిగిన రోజుల్లో పనులు చేయడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు పొందుతారు.
నోట్...