Budhaditya Rajayoga 2026: మే 16 నుంచి వీరికి ధన వర్షం.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో కోటీశ్వరులయ్యే ఛాన్స్ ఆ రాశులకే!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 15, 2026, 10:38 AM IST|Updated: May 15, 2026, 10:38 AM IST

Budhaditya Rajayoga in Taurus 2026 Effect On Zodiac: మే 15వ తేదీన బుధ, సూర్య గ్రహాలు వృషభరాశిలోకి ప్రవేశించాయి. దీని కారణంగా ఆ తర్వాతి రోజు మే 16న ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావం మొత్తం ద్వాదశ రాశుల వారి పై పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించిన మొదటి రోజు నుంచి సూర్యుడు, బుధ గ్రహాల ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడింది. ఈ సంయోగం మూడు రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఏర్పడిన రాజయోగంతో కొన్ని రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది..  

సూర్య బుధ గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏర్పడే శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావంతో వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. స్థిరాస్తులతోపాటు ఇతర ఆస్తుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు వస్తాయి. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు, ఇబ్బందులు ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఇల్లు భూమి మరేదైనా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యల నుంచి తప్పకుండా ఈ సమయంలో ఉపశమనం లభించబోతోంది.

ధనస్సు రాశి వారికి బుధ సూర్య గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏర్పడిన బుధాదిత్య రాజయోగ ప్రభావంతో ఈ సమయం ఆర్థికంగా చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపార రంగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి లభించబోతోంది. మీకోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి మంచి సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు.   

ధనస్సు రాశి వారు ఈ బుధాదిత్య రాజయోగ ప్రభావంతో మీపై జరుగుతున్న కుట్రలను ఎంతో సులభంగా పసిగట్టి భగ్నం చేసే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా మీ ప్రత్యర్థులతో పాటు ఈ సమయంలో పోటీదారులు బలహీన పడతారు. అలాగే బంధువులతో పాటు స్నేహితుల సహాయంతో మీ ముఖ్యమైన పనులన్నీ ఎంతో సజావుగా సాగుతాయి. ఎప్పటినుంచో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన సమయంగా మారుతుంది..  

మీన రాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగ ప్రభావంతో పనుల్లో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అడ్డంకులు ఇప్పుడు ఎంతో సులభంగా తొలగిపోతాయి. వీరు అఖండ విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వృత్తి రంగాల్లో సానుకూలమైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. కొత్త అవకాశాలతో ఆత్మవిశ్వాసం ఎన్నో రేట్లు పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇల్లు కొనుగోలు చేయడమే కాకుండా అమ్మడానికి కూడా జరుగుతుంది. అలాగే వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి చిరకాల కోరికలు చాలా వరకు నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.  

