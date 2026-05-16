Budhaditya Rajayoga: బుధాదిత్య రాజయోగంతో ఈ రాశుల జాతకం మారబోతోంది.. ఇక పట్టిందల్లా బంగారమే!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 16, 2026, 09:35 AM IST|Updated: May 16, 2026, 09:35 AM IST

Budhaditya Rajayoga In Taurus: ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగంతో ఈ క్రింది కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా.. జీవితంలో వస్తున్న సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగు పడుతుంది.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బుధాదిత్య రాజయోగం ప్రభావం దాదాపు 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైంది. ఎందుకంటే మే 15వ తేదీన బుధుడు 12 గంటల సమయంలో వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. కేవలం కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే అదే రాశిలో సూర్యుడి ప్రవేశం కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం జరిగింది. దీంతో ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడింది. అయితే, ఈ యోగంతో క్రింది రాశుల వారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగ ప్రభావంతో వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా గణనీయమైన వృద్ధ లభిస్తుంది. వీరు ఘననీయమైన డబ్బు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వృత్తి జీవితంలో కూడా అపారమైన విజయాలు కలుగుతాయి. కొత్త ఇళ్లతో పాటు వాహనాలు కొనుగోలు చేయగలుగుతారు..

మిధున రాశి వారికి ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగంలో ఎక్కడైనా చిక్కుకున్న డబ్బు భారీ మొత్తంలో తిరిగి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా బుధుడి అనుగ్రహంతో ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోబోతున్నాయి. కుటుంబ జీవితంలో విపరీతంగా సంతోషం కూడా పెరుగుతుంది. అనేక రకాల పనుల్లో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి.

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు వ్యాపార రంగాల్లో పెద్ద మొత్తంలో ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్లో పెద్ద ముందడుగు వేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. భాగస్వామి కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు 15 రోజుల్లోపు మంచి జీవిత భాగస్వామి లభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రియమైన వారితో సమయాన్ని గడిపే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా బుధుడి ప్రభావం వల్ల ఎన్నో రకాల అడ్డంకుల నుంచి పరిష్కారం లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా వీరికి వ్యాపారాలపరంగా విశేషమైన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. వీరు ఈ సమయంలో శత్రువులపై అఖండ విజయాలు సాధిస్తారు. స్నేహితులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్తారు.  

మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రభుత్వ వ్యక్తిగత పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి.. కుటుంబ జీవితంలో వస్తున్న చిన్న చిన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఎప్పటినుంచో అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది..

 

