Budhaditya Rajayoga: సంక్రాంతి సమయంలో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

Budhaditya Rajayoga: సంక్రాంతి సమయంలో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజ్యయోగం ఏర్పడబోతుంది. దీంతో  5 రాశుల వారికి అదృష్టం కలగబోతున్నట్టు గ్రహగతులు చెబుతున్న మాట. సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో, కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితిని ప్రతిబింబించే గ్రహాల రాజు, సూర్యుడుతో పాటు బుధుడు, ఉత్తరాషాడ నక్షత్రంలో కలిసి ప్రయాణం చేయబోతున్నారు. ఇది బుధాదిత్య రాజ్యయోగంగా మారుతుంది. ఈ రాజయోగం కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో అపారమైన సంపదతో పాటు కీర్తి,  శ్రేయస్సును తీసుకురాబోతుంది. 
1 /7

జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం, 2026 జనవరి 15న, సంక్రాంతి పండుగ రోజున, బుధుడు-సూర్యుడు ఉత్తరాషాడ నక్షత్రంలో కలిసి ఉంటారు. ఆ తర్వాత  జనవరి 17న బుధుడు-సూర్యుడు మళ్ళీ మకర రాశిలో కలిసి ప్రయాణం చేయబోతున్నారు.  ఇది చాలా శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగాన్ని  క్రియేట్ చేస్తోంది.  దీని ప్రభావం పన్నెండు రాశులపై కనిపిస్తోంది. అయితే, ఇది ఐదు రాశులకు సువర్ణ యుగంగా చెప్పవచ్చు.  ఈ యేడాది సంక్రాంతి నాడు ఏ రాశి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుందో చూద్దాం..

2 /7

మిథున రాశి.. సంక్రాంతి సమయంలో ఏర్పడే శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం మిథున రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాబోతుంది. కెరీర్, వ్యాపారం,  వాణిజ్యంలో గొప్ప అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. ఈ సమయంలో, వాగ్ధాటి మీ ప్రధాన ఆస్తిగా ఉంటుంది.  మీరు భారీ డబ్బును ఆకర్షిస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది.

3 /7

తులా రాశి.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో వచ్చే సంక్రాంతి ఈ రాశి వారి జీవితంలోని ప్రతి రంగంలోనూ శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఈ సమయంలో వివాహాంతో పాటు ఇంట్లో శుభ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో మీరు మీ అంచనాలకు మించి లాభాలను అందుకుంటారు.లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహంతో, ఇంట్లో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది.  

4 /7

ధనుస్సు రాశి.. బుధాదిత్య రాజయోగం ధనుస్సు  రాశి వారి విధి రాతను మార్చబోతుంది. సంక్రాంతి సమయంలో ఏర్పడే ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం కారణంగా,ధనుస్సు  రాశి వారికి విదేశీ వ్యవహారాల్లో రెట్టింపు ఆదాయం లభిస్తుంది. మీరు ఇంట్లో మీ బాధ్యతలను సులభంగా నిర్వహించగలుగుతారు. ఉద్యోగ రంగంలో మీ కీర్తి, గౌరవం మరింత  పెరుగుతాయి.

5 /7

మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పని పూర్తి చేస్తారు.  బుధాదిత్య రాజయోగం వలన జీవితంలో పురోగతి సాధిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. మీ పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించి మంచి వార్తలు వింటారు.   

6 /7

సింహ రాశి.. బుధాదిత్య రాజయోగం సింహ రాశి వారికి  జీవితంలో సానుకూలత పెరకబోతుంది. నిలిచిపోయిన వివాహా చర్చలు మళ్లీ  తెరపైకి వస్తాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి లభించే అవకాశం లేకపోలేదు. మీ ఆదాయ వనరులు భారీగా పెరుగుతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే  మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. 

7 /7

గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, హిందూ పంచాంగాలతో పాటు గ్రహగతుల ఆధారంగా  సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.   

