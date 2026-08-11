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బుధాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఏయే రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుందంటే?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 11, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:12 AM IST

Budhaditya Rajyoga Effects: సూర్య, బుధ గ్రహాల కలయికతో ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అయితే, బుధాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Budhaditya Rajyoga Effects Telugu News: జ్యోతిషశాస్త్రంలో, సూర్య, బుధ గ్రహాల కలయికలను చాలా ప్రత్యేకంగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఈ రెండు శక్తివంతమైన గ్రహాలు ఒకే రాశిలో ఉన్నప్పుడు.. ఎంతో పవర్‌ఫుల్ బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఆగస్టు 22న, బుధుడు కర్కాటక రాశి నుంచి బయటకు వచ్చి సింహ రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు.. సూర్యుడు అప్పటికే అక్కడే సంచార దశలో ఉన్నాడు. 
 

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బుధాదిత్య రాజయోగం..

ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగానే ఎంతో పవర్‌ఫుల్ బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. బుధుడిని మేధస్సు, వాక్కుతో పాటు తర్కం, వ్యాపారానికి అధిపతిగా సూచిస్తూ ఉంటారు.. సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు నాయకత్వానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. దీని కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జీవితంలో కొన్ని రాశులవారిక సానుకూల మార్పులను తీసుకు వస్తుంది.. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 22 నుంచి 5 రాశుల వారికి బోలెడు ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి లాభాదాయకంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

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మేష రాశి 

మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ బుధాదిత్య రాజయోగం ఈ మేష రాశి వారికి వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభించే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. మీరు అద్భుతంగా పనులు చేయడం వల్ల కార్యాలయంలో ప్రశంసలు కూడా లభించే ఛాన్స్‌లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. ఉద్యోగం మారే అవకాశం కూడా ఉంది.. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించే అవకాశం కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

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ధనుస్సు రాశి 

మోస్ట్ పవర్‌పుల్‌ బుధాదిత్య రాజయోగం ధనుస్సు రాశివారికి అదృష్టంతో పాటు వృత్తి పరంగా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకునే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు. ముందుకు సాగేందుకు అవకాశం. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపారవేత్తలు లాభాలు పొందవచ్చు. ఆదాయం పెంచుకునే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.  

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తులారాశి 

బుధాదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో ఈ తులా రాశివారికి వారికి పనిలో అద్భుతమైన కొత్త కొత్త మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనిలో మీకు తగిన ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి.. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పని లేదా గతంలో . ఒక ప్రభావవంతమైన వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాలలో పాత వివాదాలు లేదా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి..  

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Zodiac Signs Financial Growth6/8

సింహ రాశి 

పవర్‌ఫుల్ బుధాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో సింహ రాశివారికి మంచి లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.. ఈ సమయంలో వీరు తప్పకుండా అనుకున్న పనులు చేసి అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఉన్నతాధికారులు మీ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యతను ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగులు చేస్తున్నవారికి పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి.  

Sun Mercury Effect7/8

మిథున రాశి

ఈ మిథున రాశి ఈ సమయంలో ఆఫీసుల్లో కార్యాలయంలో పురోగతి కూడా లభించే ఛాన్స్‌లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో అనుకులమైన ఫలితలు పొందుతారు. ఉద్యోగాల్లో లాభాలు కూడా పొందుతారు. అదనపు ఆదాయం మార్గాలు కూడా పొందుతారు. 

Sun Mercury Effect Zodiac8/8

గమనిక..

TAGS:
Budhaditya Rajyoga
Horoscope News
Astrology
Budhaditya Rajyoga Effect
Sun Mercury Conjunction

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