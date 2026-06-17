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Budhaditya Rajyoga 2026: జూన్ 20న బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 17, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:18 PM IST

Budhaditya Rajyoga June 2026 Effect On Zodiac: జూన్ 20వ తేదీన ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా మేలు జరగడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించబోతున్నారు..

Budhaditya Rajyoga June 2026 Effect On Zodiac: ఈ ఏడాది జూన్ 20వ తేదీ శనివారం జమై షష్ఠి (Jamai Shasthi) వచ్చింది. దీనికి హిందూ సాంప్రదాయంలో చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఈరోజు అత్తలు అల్లుళ్ల శ్రేయస్సు కోసం వారిని పూజిస్తూ ఉంటారు. దీనినే షష్టి పూజ గా కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఎక్కువగా పశ్చిమ బెంగాల్లో జరుపుకుంటారు. సూర్యుడు ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు.. అయితే వచ్చే నెల వరకు ఇక్కడే ఇదే స్థానంలో కొనసాగుతాడు. 

Budhaditya Rajyoga June 20261/7

శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం..

ఇది ఇలా ఉంటే ఇదే సమయంలో సూర్య, బుధ గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడి ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగానే మొత్తం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో మార్పులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావంతో 12 రాశులు ప్రభావితమైనప్పటికీ.. కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. చాలా వరకు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..  

Budhaditya Rajyoga June 2026 Effect On Zodiac2/7

బుధాదిత్య రాజయోగం

ఇదిలా ఉంటే జూన్ 15వ తేదీనే బుధ గ్రహంతో పాటు సూర్యగ్రహాల మధ్య బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడింది. అయితే, దీని ప్రభావం కూడా ప్రస్తుతం కొనసాగుతూ వస్తోంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో నాయకత్వ లక్షణాలు పెరగడమే కాకుండా వృత్తితో పాటు వ్యాపార జీవితంలో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో వస్తున్న వివిధ సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అయితే ఈ సమయంలో రెండు రాశుల వారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి.  

Sun Mercury Conjunction Benefits3/7

సింహ రాశి

శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో సింహ రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా బుధాదిత్య రాజయోగ ప్రభావంతో జీవితంలో గొప్ప అభివృద్ధి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఆదాయంలో విస్తృతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఊహించని పురోగతి కూడా లభించబోతోంది.. జీవితంలో ప్రతి రంగంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

Astrology Wealth Yoga4/7

సింహరాశి 

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా విశేషమైన ఫలితాలు లభించబోతున్నాయి. మీడియా ముఖ్యంగా మీడియాతో పాటు ఫ్యాషన్, సినిమా, మోడలింగ్ రంగాల్లో పనులు చేసే వ్యక్తులందరికీ అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే జీవితంలో అనుకోని ధన లాభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా ఆర్థికంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు..  

Malavya Rajyoga Benefits5/7

మిథున రాశి 

మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా  ఈ సమయంలో అద్భుతమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య, మాళవ్య రాజయోగ ప్రభావంతో మంచి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా తొమ్మిదవ స్థానంలో ఈ రెండు యోగాలు ఏర్పడడం చాలా విశేషం. దీంతో వీరికి ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి..

Mercury Transit 20266/7

మిథున రాశి 

ఎంతో శక్తివంతమైన ఈ రాజయోగాల ప్రభావం మానసిక పరిస్థితి కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలపరంగా విశేషమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికమైన పురోగతి లభించి.. జీవితంలో అద్భుతమైన ధనలాభాలకు పొందగలుగుతారు. ఎప్పటినుంచో జీవితంలో వస్తున్న సమస్యలు కూడా ఈ సమయంలో త్వరగా పరిష్కారం అవుతాయి..

Mercury Transit Effect7/7

గమనిక..

గమనిక..

TAGS:
Budhaditya Rajyoga Effect
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Horoscope Zodiac
Budhaditya Rajyoga 2026
Sun Mercury Effect

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