  • 100 Rupees Notes: మీ దగ్గర 786 సిరీస్ ఉన్న 100 రూపాయల నోటు ఉంటే రూ. 3 లక్షలు మీకే..!

Currency Note: ఇంట్లోనే ఉండి డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా.. ? అయితే ఈ గుడ్‌న్యూస్ మీ కోసమే. కష్టపడకుండా నిమిషాల్లో మీరు లక్షాధికారిగా మారడానికి మీ దగ్గర 786 నెంబర్‌తో ఉన్న 100 రూపాయల నోటు ఉంటే చాలు. ఈ 786 నెంబర్‌తో మీ వద్ద ఎన్ని 100 రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఒక నోటుకి 3 లక్షల చొప్పున మీరు రాత్రికి రాత్రే లక్షాధికారుల నుండి కోటీశ్వరులు కావొచ్చు.  
పాత మరియు అరుదైన నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు, చిత్రాలు వంటి వస్తువులపై ప్రజలు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మన దేశంలో ఈ రకమైన అభిరుచి రోజురోజుకి  మరింత పెరుగుతోంది. డిమాండ్ పెరగడంతో కొన్ని రకాల నోట్లు ఉన్నవారు.. దానిని అమ్మి లక్షలు సంపాదించవచ్చు. ముఖ్యంగా మీ దగ్గర రూ.100 నోటు ఉండి, దాని మీద 786 అనే సంఖ్య ఉంటే చాలు.  

ఇస్లామిక్ లో 786 సంఖ్యకు గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ముస్లింలు ఈ 786 నెంబర్‌ను చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. అయితే 786కి సంబంధించి వివిధ మతాలకు చెందిన నిపుణులు భిన్నమైన అభిప్రాయాలను కలిగి ఉన్నారు. 786 సంఖ్యను ముస్లింలు మాత్రమే కాకుండా, అన్ని కుల-వర్గాల ప్రజలు అదృష్టంగా భావించటం మరో విశేషం. 

అయితే ఈ 786 సంఖ్య ఉన్న రూ.100 నోటు ఎందుకు అంత ప్రత్యేకం అంటే.. ఇస్లాంలో దీనిని అదృష్ట సంఖ్యగా చూస్తారు. ఇస్లామిక్ నమ్మకాల ప్రకారం ఇది పవిత్రమైనది. అందుకే చాలా మంది దీనిని సంపద మరియు అదృష్టకరమైనదిగా భావిస్తారు. సేకరణదారులు దీనిని పాత వస్తువుగా కొనుగోలు చేస్తారు. ఈ కారణంగానే eBay వంటి వెబ్‌సైట్లలో ఈ నోట్లు లక్షల రూపాయలకు అమ్ముడవుతున్నాయి.

ఈ 786 నెంబర్ ఉన్న రూ. 100 నోటు ఎంత విలువైనది అంటే.. ఆన్‌లైన్ మార్కెట్‌లలో ఒక్క నోటుకు మూడు లక్షలు వరకు ఇస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి వద్ద 2 నోట్లు ఉంటే.. అతనికి ఇంటి నుండే 6 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. అయితే ఈ ధర అనేది డిమాండ్ మీద ఆధారపడి మారుతూ ఉంటుంది.

ఈ రూ. 100 నోట్లను అమ్మడానికి ముందుగా www.ebay.com వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లాలి. ఆ తర్వాత హోమ్ పేజీలో  మీరు అమ్మకందారుడిగా (Seller) నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న 786 నెంబర్ ఉన్న నోటును ఫోటో తీసి వెబ్‌సైట్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలి. తద్వారా పాత నోట్లు, కాయిన్స్ కొనే వారికి మీ ప్రకటన కనబడుతుంది. 

ఆ తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న పాత నోట్లు, కాయిన్స్ కొనాలనుకునే వారు మిమ్మల్ని నేరుగా సంప్రదిస్తారు. అయితే ఈ నోట్లను కొనే వారితో ఈ వెబ్‌సైట్‌లో మీరు చర్చించవచ్చు కూడా.  మీకు నచ్చిన డబ్బు వారు ఇవ్వటానికి అంగీకరిస్తే.. మీ దగ్గర ఉన్న వాటిని వారికి ఇచ్చేయవచ్చు.   

