DA Hike: బడ్జెట్‌ నిరాశపర్చినా కేంద్రం నుంచి ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. డీఏ 63 శాతానికి పెంపు?

Bumper Gift To Govt Employees DA Hike Likely Up To 63 Percent: కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం ఉద్యోగులు ఆశగా ఎదురుచూస్తుండగా వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరే గిఫ్ట్ ప్రకటించనుందని తెలుస్తోంది. బడ్జెట్లో ఎలాంటి ప్రకటనలు లేకుపోవడంతో డీఏపై ప్రభుత్వం అప్డేట్ ఇచ్చిందని సమాచారం. 63 శాతం డీఏ పెరుగుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్లో తమకు ఎలాంటి వరాలు ప్రకటించకపోవడంతో తీవ్ర నిరాశలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే వార్త ఇది. అధిక ద్రవ్యోల్బణం మధ్య కరవు భత్యాన్ని 63 శాతానికి పెంచబోతున్నట్లు సమాచారం. ఏఐసీపీఐ -ఐడబ్ల్యూ గణాంకాల ప్రకారం డీఏ పెంపుపై ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.
ద్రవ్యోల్బణం అధికంగా ఉన్న సమయంలో తమకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఎప్పుడు అందుతాయా అని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఎదురుచూపులు ఫలించబోతున్నాయి. ఉద్యోగులకు సంబంధించిన కీలకమైన కరువు భత్యం (డీఏ) విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నది సమాచారం. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు త్వరలోనే తీపి కబురు అందనుందని తెలుస్తోంది.
2025 డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించిన అఖిల భారత వినియోగదారుల ధరల సూచిక (ఏఐసీపీఐ ఐడబ్ల్యూ) గణాంకాలు వెలువడ్డాయి. ఆ లెక్కలు చూస్తే వచ్చే ఏడాది జనవరి నుంచి కరువు భత్యం పెరగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. 2026 జనవరికి సంబంధించిన డీఏ పెంపుపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ డిసెంబర్ నెలకు ఏఐసీపీఐ- ఐడబ్ల్యూ (ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్) డేటాను విడుదల చేసింది.
ప్రతి సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు సార్లు అంటే జనవరి, జూలైలో రెండు సార్లు డీఏను సవరిస్తుంది. కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసే ఏఐసీపీఐ- ఐడబ్ల్యూ డేటా తర్వాత డీఏ పెంపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. డీఏను ఏఐసీపీఐ- ఐడబ్ల్యూ డేటా ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.
ఏఐసీపీఐ- ఐడబ్ల్యూ డేటాలో 148.2 వద్ద ఎలాంటి మార్పు లేకుండా కార్మిక శాఖ మంత్రి శాఖ ఉంచింది. ఈ డేటాను విశ్లేషించి ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఉద్యోగుల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు మంజీత్ సింగ్ పటేల్ వివరణ ఇచ్చారు. 'ఏఐసీపీఐ- ఐడబ్ల్యూ డేటా ప్రకారం డీఏలో 5 శాతం పెరుగుదలకు అవకాశం ఉంది. దీని వలన మొత్తం డీఏ 63 శాతానికి పెరుగుతుంది' అని తెలిపారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం జూలై 2025లో డీఏను 55 శాతం నుంచి 58 శాతానికి పెంచిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు జనవరి 2026కి డీఏను 5 శాతం పెంచితే.. కరవు భత్యం 63 శాతానికి పెరుగుతుంది. అదే రెండు శాతం పెంచాలనుకుంటే మొత్తం కరవు భత్యం 60 శాతానికి పెరుగుతుంది. (గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం అందించినది మాత్రమే. ఉద్యోగులు ఏదైనా సమాచారాన్ని అధికారిక ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లను సంప్రదించి తెలుసుకోవాలి)