English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Jobs 2025: ఏపీ నిరుద్యోగులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. పోలీస్ శాఖలో 11వేలకు పైగా ఉద్యోగాలు..!

Jobs 2025: ఏపీ నిరుద్యోగులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. పోలీస్ శాఖలో 11వేలకు పైగా ఉద్యోగాలు..!

AP Police Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్. గవర్నమెంట్ జాబ్ అందులోనూ పోలీస్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో కావాలనుకుంటున్న వారి కోసం.. ప్రభుత్వం అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. పోలీస్ శాఖలో ఏకంగా 11వేల పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
 
1 /5

ఏపీలోని నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం అందులోనూ పోలీస్ శాఖలో ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారి నిరీక్షణకు త్వరలో ఎండ్ కార్డ్ పడనుంది. పోలీస్ శాఖలో పెద్ద సంఖ్యలో పోస్టులు భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సన్నద్దమైంది. 

2 /5

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పోలీసు శాఖలో భారీగా ఖాళీలు ఉన్నాయి. వీటి భర్తీకి త్వరలో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వివిధ డిపార్ట్‌మెంట్స్‌లో 11 వేలకు పైగా ఖాళీలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. 

3 /5

వీటి వివరాలను ఉన్నతాధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేసినట్లు సమాచారం. పోలీస్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో జాబ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న నిరుద్యోగులకు ఇది చాలా మంచి శుభవార్త అని చెప్పొచ్చు.   

4 /5

ఇక ఈ పోస్టుల్లో సివిల్ ఎస్ఐ 315 పోస్టులు ఉండగా.. సివిల్‌ కానిస్టేబుల్ 3వేల 580 పోస్టులు ఉన్నాయి. అలాగే రిజర్వ్ ఎస్ఐ పోస్టులు 96 ఉండగా.. ఏపీఎస్పీలో 2వేల 520 ఖాళీలు ఉన్నాయి.   

5 /5

ఇవే కాకుండా ఇంకా అనేక పోస్టులకు ఖాళీలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే తెలిసే అవకాశం ఉంది. పోలీస్ శాఖలో జాబ్ కొట్టడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వారు మరింత గట్టిగా ప్రిపరేషన్ మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన టైమ్ వచ్చింది.  

AP Police Jobs 2025 Police Jobs Police Job Notification Jobs Police Job Notification In Andhra Pradesh Police Job Notification 2025 Latest Government Jobs Police Department Jobs In Ap Latest Jobs In Andhra Pradesh

Next Gallery

Most Advanced Air Defense Systems: వీటిని ముట్టుకుంటే మాడి మసైపోతారు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధునాతన వాయు రక్షణ వ్యవస్థలు ఇవే..!!