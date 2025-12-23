English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపటి నుండి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!

School Holidays 2025: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్. రేపటి నుండి వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రాబోతున్నాయి. క్రిస్టియన్స్ ఎంతో భక్తిశ్రద్దలతో జరుపుకునే ఫెస్టివల్ క్రిస్మస్. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులకు సెలవులు మొదలయ్యాయి. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ముందుగానే క్రిస్మస్ సెలవులు వస్తున్నాయి. ఈరోజు మంగళవారం ఒక్కరోజు మాత్రమే వర్కింగ్ డే.. బుధవారం నుండి క్రిస్మస్ హాలిడేస్ ప్రారంభం అవుతాయి. దీంతో విద్యార్థుల ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు.
 
1 /5

క్రిస్మస్ పండగ డిసెంబర్ 25న అనగా గురువారం ఉంది. కానీ ముందురోజు క్రిస్మస్ ఈవ్ సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. యేసు క్రీస్తు పుట్టుకకు ముందు రోజును కూడా చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఇలా క్రిస్మస్ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యే డిసెంబర్ 24న కూడా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు.. పాఠశాలలకు సెలవును ప్రకటించాయి. 

2 /5

అయితే ఇది సాధారణ సెలవు కాదు. ఆప్షనల్ హాలిడే. డిసెంబర్ 24న అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు తెరిచి ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు వర్కింగ్ డేనే. కానీ ఈరోజు సెలవు కావాలనుకునేవారు మాత్రం ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చి, ఐచ్చిక సెలవు పొందవచ్చు. అంటే ఇది వేతనంతో కూడిన సెలవు అన్నమాట.

3 /5

ఇక డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్. తర్వాతి రోజు అంటే డిసెంబర్ 26న బాక్సింగ్ డే. ఈ రెండు రోజులు కూడా తెలంగాణలో అధికారిక సెలవులే. అంటే ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలన్నింటికి ఈ రెండు రోజులు హాలీడేనే ఉంటుంది.  

4 /5

ఏపీలో మాత్రం కేవలం క్రిస్మస్ ఒక్కరోజు అనగా డిసెంబర్ 25న మాత్రమే అధికారిక సెలవు. ముందురోజు డిసెంబర్ 24, తర్వాత రోజు డిసెంబర్ 26 రెండు రోజులు ఐచ్చిక సెలవులే. 

5 /5

అంటే ఈ రెండు రోజులు విద్యాసంస్థలు యదావిధిగా నడుస్తాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అవసరం అనుకుంటే ముందుగానే అనుమతి తీసుకుని ఐచ్చిక సెలవు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

