  • Data Hackathon: విద్యార్థులకు బంపర్ ‌న్యూస్.. ఈ ఛాన్స్ మళ్లీ రాదు.. ఇలా అప్లయ్ చేయండి రూ. 2 లక్షలు గెలవండి..!

Data Hackathon: విద్యార్థులకు బంపర్ ‌న్యూస్.. ఈ ఛాన్స్ మళ్లీ రాదు.. ఇలా అప్లయ్ చేయండి రూ. 2 లక్షలు గెలవండి..!

UIDAI Data Hackathon: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉన్న యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) విద్యార్థులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ (NIC), ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ కలిసి.. నేషనల్ డేటా హ్యాకథాన్ 2026ను నిర్వహిస్తోంది. దేశంలోని ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ డేటా హ్యాకథాన్‌లో పాల్గొనవచ్చు. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
దేశవ్యాప్తంగా డేటా అనలిటిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగాల్లో ప్రతిభను వెలికి తీసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ముందడుగు వేసింది. యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో 'ఆధార్ డేటా హ్యాకథాన్ 2026'  నిర్వహించనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ హ్యాకథాన్‌కు కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ, నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ (NIC) సహకారం అందిస్తోంది. ఈ హ్యాకథాన్‌ లో మీరు రూ.2 లక్షలు గెలుచుకోవచ్చు.  

దేశంలోని ఏ గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థలో చదువుతున్న 18 ఏళ్లు నిండిన విద్యార్థులు ఈ హ్యాకథాన్‌లో పాల్గొనవచ్చు. వ్యక్తిగతంగా లేదా గరిష్ఠంగా ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన బృందంగా నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే UIDAI, NICలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఈ పోటీలో పాల్గొనే అర్హత ఉండదని స్పష్టం చేశారు.  

హ్యాకథాన్ ప్రారంభమయ్యే నిర్ణీత గడువు లోపు డేటా విశ్లేషణ నివేదికలు, విజువలైజేషన్లు, కోడ్, మోడల్ వివరాలను ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించాల్సి ఉంటుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఎంపికైన బృందాలకు తదుపరి దశలో ప్రెజెంటేషన్ అవకాశం కల్పించనున్నారు. 

టాప్-5లో నిలిచిన వారికి నగదు బహుమతితో పాటుగా UIDAI నుంచి సర్టిఫికెట్ సైతం అందజేస్తారు. UIDAI డేటా హ్యాకథాన్ 2026 కోసం జనవరి 5వ తేదీ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభమయ్యాయి. చివరి తేది జనవరి 20. మరిన్ని వివరాలకు http://event.data.gov.in వెబ్‌సైట్‌ సందర్శించవచ్చని యూఐడీఏఐ సూచించింది.   

హ్యాకథాన్‌లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన టాప్ 5 బృందాలకు నగదు బహుమతులు, ప్రశంసాపత్రాలు అందజేయనున్నారు. ఫస్ట్ ప్రైజ్ రూ.2 లక్షలు, సెకండ్ ప్రైజ్ రూ.1.5 లక్షలు, థర్డ్ ప్రైజ్ రూ. 75 వేలు, నాలుగు, ఐదు స్థానాల్లో నిలిచిన వారికి ప్రత్యేక నగదు పురస్కారాలు అందజేస్తారు. ఇక బహుమతుల ప్రదానోత్సవం ఢిల్లీలో లేదా బెంగళూరులో జరుగుతుంది.

