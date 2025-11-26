English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Petrol Diesel Prices: వాహనదారులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..! లీటర్‌కు రూ.15 తగ్గించే ఛాన్స్..?

Petrol Diesel Rates in India: వాహనదారులకు గుడ్‌న్యూస్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వచ్చే రెండేళ్లలో ప్రపంచ మార్కెట్లో ముడిచమురు సరఫరా భారీగా పెరగనుందని జేపీ మోర్గాన్ అంచనా వేసింది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి నాటికి బ్రెంట్ ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 30 డాలర్లకు దిగువకు పడిపోవచ్చని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం బ్యారెల్ ధర 60 డాలర్లుగా ఉంది. దీంతో పెట్రోల్ రేట్లు తగ్గుతాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. వివరాలు ఇలా.. 
 
ప్రధానంగా చమురు మార్కెట్లో  ఓవర్‌ సప్లయ్ కారణంగా.. డిమాండ్ పెరుగుదలను గణనీయంగా అధిగమిస్తుందని జేపీ మోర్గాన్ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో సరఫరా వృద్ధి వేగం పెరుగుతుందని.. OPEC+(పెట్రోలియం ఎగుమతి దేశాల సమాఖ్య), non-OPEC దేశాలు గణనీయంగా ఉత్పత్తిని పెంచడమే కారణమని తెలిపింది.  

జేపీ మోర్గాన్ అంచనాల ప్రకారం.. ఈ ఏడాది ప్రపంచ చమురు డిమాండ్ రోజుకు సుమారు 0.9 మిలియన్ బ్యారెల్స్ (mbd) పెరుగుతుంది. దీంతో మొత్తం వినియోగం దాదాపు 105.5 mbd వరకు ఉంటుంది. ఈ వృద్ధి ధోరణి మరింత ఊపందుకుని.. 2027 చివరి నాటికి 1.2 mbd కు చేరుకుంటుందని అంచనా వేసింది.  

ఈ పెరుగుదల సరఫరాకు అనుగుణంగా ఉండదని జేపీ మోర్గాన్ చెబుతోంది. ఇది 2025, 2026 రెండింటిలోనూ డిమాండ్ రేటు కంటే దాదాపు మూడు రెట్లు పెరుగుతుందని తెలిపింది. ఈ సరఫరా అసమతుల్యతకు OPEC యేతర దేశాలు, ముఖ్యంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్, బ్రెజిల్, గయానా నుంచి ఉత్పత్తి తిరిగి పుంజుకోవడం ప్రధాన కారణంగా విశ్లేషించింది.   

2027 నాటికి అంచనా వేసిన సరఫరా వృద్ధిలో సగం OPEC+ కూటమి వెలుపల నుంచి వస్తుందని.. ఇది బలమైన ఆఫ్‌షోర్ పరిణామాలు, షేల్ ఆయిల్ ఉత్పత్తి నుంచి నిరంతర ఉత్పాదకత లాభాల ద్వారా ఆజ్యం పోసిందని పేర్కొంది.  

ఒకప్పుడు మూలధన-ఇంటెన్సివ్ రంగంగా భావించిన ఆఫ్‌షోర్ చమురు ఉత్పత్తి.. తక్కువ-ఖర్చు వృద్ధి ఇంజిన్‌గా పరిణామం చెందింది. ఆఫ్‌షోర్ ఉత్పత్తి 2025లో 0.5 mbd, 2026లో 0.9 mbd, 2027లో అదనంగా 0.4 mbd పెరుగుతుందని జేపీ మోర్గాన్ వెల్లడించింది. 2029 నాటికి ఇప్పటికే మంజూరు చేసిన భవిష్యత్ ఫ్లోటింగ్ ప్రొడక్షన్ స్టోరేజ్, ఆఫ్‌లోడింగ్ (FPSO) యూనిట్లలో ఎక్కువ భాగంతో కొత్త ఆఫ్‌షోర్ బారెల్స్ కోసం అంచనాలు అసాధారణంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది.  

సరఫరా పెరుగుతుండడంతో ప్రపంచ చమురు నిల్వలు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ సంవత్సరం మాత్రమే 1.5 mbd పెరుగుదల నమోదవ్వగా.. ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ పరిస్థితులు మారకపోతే మిగులు 2026లో 2.8 mbd, 2027లో 2.7 mbd వరకు పెరగవచ్చని జేపీ మోర్గాన్ పేర్కొంది.  

ఈ ఓవర్‌ సప్లై  బ్రెంట్ ముడి చమురు ధరలు 2026లో $60 కంటే తక్కువగా తగ్గి.. ఆ సంవత్సరం చివరి నాటికి కనిష్ట $50లకు పడిపోవచ్చని తెలిపింది. చివరికి 2027లో సగటున $42కి చేరుకుని.. చివరికి $30 శ్రేణిలోకి జారిపోయే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.   

దీనివల్ల అతిపెద్ద దిగుమతిదారైన మన దేశానికి భారీ లబ్ధి చేకూరే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. పెట్రోల్ రేట్లు తగ్గొచ్చని చెబుతన్నారు. మన దేశంలో పెట్రోల్ ధరల్లో ట్యాక్స్‌లు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి.   

ప్రస్తుతం ఉన్న పన్నులు స్థిరంగా ఉండి.. చమురు ధర తగ్గితే పెట్రోల్ ధరల్లో మార్పు వస్తుంది. చమురు ధర తగ్గినంత శాతం కాకపోయినా.. పెట్రోల్, డీజిల్‌పై రూ.10 నుంచి 15 రూపాయల వరకు తగ్గొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చూడాలి మరి భవిష్యత్‌లో ఏం జరుగుతుందో..!  

petrol diesel prices Today petrol price Today Petrol Rates Brent crude price drop

