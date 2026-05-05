Bank Employees DA Hike 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. డీఏ పెంపుపై ప్రకటన.. జీతం ఎంత పెరిగిందంటే..?

Bank Employees Salary Hike News: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. గత కొంతకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA) పెంపుపై కీలక ప్రకటన చేసింది. బ్యాంక్ సిబ్బందికి లభించే DAను 25 శాతం నుంచి 25.70 శాతానికి పెంచుతున్నట్లు వెల్లడించింది.  ఏప్రిల్ నెలలో వెలువడిన ఏఐసీపీఐ (AICPI) డేటా ఆధారంగా మే, జూన్, జూలై నెలలకు సంబంధించి డీఏలో మార్పులు చేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
కేంద్ర నిర్ణయంతో దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది బ్యాంకు ఉద్యోగులు, అధికారులకు లబ్ధి చేకూరనుంది. డీఏ పెంపు నేరుగా ఉద్యోగుల గ్రాస్ శాలరీ (Gross Salary)పై ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే ఈ స్వల్ప డీఏ పెంపుపై బ్యాంకు ఉద్యోగులు, ఉద్యోగ సంఘాలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.  

0.70 శాతం డీఏ పెరుగుదలతో ప్రాథమిక వేతనం రూ.48 వేల నుంచి రూ.1,17,000 మధ్య ఉన్న ఉద్యోగులకు.. రూ.435 నుంచి  రూ.1,050 వరకు పెరుగుదల ఉంటుంది.  

రూ.48,480 బేసిక్‌ పేపై నెలకు రూ.435, రూ.67,160 వేతనంపై నెలకు రూ.601, రూ.93,960 ప్రాథమిక వేతనంపై నెలకు రూ.838, ప్రాథమిక వేతనం రూ.1,08,260పై నెలకు రూ.965 పెరుగుదల ఉండనుంది. పెరిగిన జీతాలు ఈ నెల నుంచే ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమకానున్నాయి.  

అధికారుల (Officers) కేడర్‌లో వారి బేసిక్ పే ఆధారంగా రూ.1,000 నుంచి రూ.2,500 వరకు అదనంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులకే కాకుండా.. రిటైర్డ్ బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు కూడా పెన్షన్‌లో కొంత మేర పెరుగుదల ఉండనుంది.    

వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI) డేటా ప్రకారం.. జనవరి 2026లో DA 148.6గా ఉండగా.. ఫిబ్రవరి 2026లో అది స్వల్పంగా 148.5కు పడిపోయింది. ఆ తర్వాత మార్చి 2026లో 149.1కి పెరిగింది. మూడు నెలల సగటు CPI 148.73గా ఉంది. 123.03 (CPI 2016) బేస్ ఇండెక్స్‌తో పోలిస్తే.. వ్యత్యాసం 25.70గా ఉంది. దీని ప్రకారం.. మే మధ్య జూలై కాలానికి డీఏ పెరుగుదల 0.70 పాయింట్లుగా నిర్ణయించారు.   

