/ఈ రాష్ట్ర రైతులకు బిగ్ రిలీఫ్.. రూ.2 లక్షల వరకు పంట రుణాల మాఫీ

Maharashtra Crop Loan Waiver: మహారాష్ట్ర రైతులకు దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ సర్కార్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. వ్యవసాయ రంగానికి ఊతమిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రూ.2 లక్షల వరకు ఉన్న పంట రుణాలను పూర్తిగా మాఫీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 56 లక్షల మంది రైతులకు రుణం నుంచి విముక్తి లభించనుందని తెలిపింది. ఈ స్కీమ్ అమలుపై స్పందించిన రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి దత్తాత్రేయ భర్ణే.. అర్హులైన ఏ ఒక్క రైతు కూడా తమ జేబు నుంచి అదనపు సొమ్ము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. రైతుల రుణాలు పూర్తిగా రద్దయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.
మంత్రి మాట్లాడుతూ.. రూ.2 లక్షల వరకు పంట రుణాలు ఉన్న రైతులకు పూర్తి రుణమాఫీ లభిస్తుందన్నారు. రైతు రికార్డులలో ఏవైనా తప్పులు ఉన్నా లేదా బ్యాంకు, ప్రభుత్వ జాబితాల మధ్య వ్యత్యాసాలు ఉన్నా వాటిని పరిష్కరిస్తామన్నారు.
ఈ రుణమాఫీ పథకంలో దాదాపు 56 లక్షల మంది రైతులను చేర్చాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గతంలో ఉన్న కొన్ని షరతులను కూడా తొలగించింది. దీంతో మరింత ఎక్కువ మంది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. అర్హులైన రైతులను దశలవారీగా జాబితాలో చేర్చుతారు. ఈ-కేవైసీ పూర్తయిన కొద్దీ విడతల వారీగా లబ్ధిదారుల కొత్త జాబితాలను విడుదల చేయనున్నారు.
మరోవైపు బ్యాంకు రికార్డులు, ప్రభుత్వ లబ్ధిదారుల జాబితాలు, ఈ-కేవైసీ పోర్టల్లో వేర్వేరు మొత్తాలు చూపిస్తున్నాయని చాలా మంది రైతులు చెబుతున్నారు. దీంతో తమ రుణంలో ఎంత మాఫీ అవుతుందనే రైతులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. ప్రభుత్వం పూర్తి రుణమాఫీ ఇస్తామని హామీ ఇస్తుండగా.. బ్యాంకులు మాత్రం ముందుగా మిగిలిన మొత్తాన్ని జమ చేయమని అడుగుతున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు.
అయితే రుణమాఫీ నిర్ణయంపై ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నలు గుప్పించాయి. ఈ పథకానికి తగినంత బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేపట్టకుండానే.. ఉత్తుత్తి ప్రకటనలు చేస్తున్నారని విమర్శించాయి. ఈ ఆరోపణలను ప్రభుత్వం తోసిపుచ్చింది. రుణమాఫీ అమలుకు అవసరమైన ఆర్థిక వనరులన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయని.. అర్హత కలిగిన ప్రతి రైతుకూ లబ్ధి చేకూరుస్తామని స్పష్టం చేసింది.
రైతు రికార్డులలో తేడాలు గమనిస్తే.. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అన్ని ఫిర్యాదులను పరిష్కరిస్తామని.. రైతులు తమ బ్యాంకు, వ్యవసాయ శాఖ, ఈ-కేవైసీ రికార్డులను క్రమం తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలని సూచించింది. లబ్ధిదారుల జాబితాలో పేరు లేకపోయినా లేదా లోన్ మొత్తంలో తేడాలు ఉన్నా సంబంధిత కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయాలని చెప్పింది. సరైన పత్రాలను సమర్పించి.. ప్రక్రియను సకాలంలో పూర్తి చేసి రుణమాఫీ పొందాలని కోరింది.