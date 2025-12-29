Liquor Sale Timings in Andhra Pradesh: న్యూ ఇయర వేళ మందుబాబులకు ఏపీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా మద్యం విక్రయ సమయాల పొడిగింపుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు మద్యం విక్రయాలు, సేవల సమయాలను పొడిగించేందుకు ఎక్సైజ్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వివరాలు ఇలా..
డిసెంబర్ 31 వచ్చిందంటే.. మందుబాబులు ఫుల్ కిక్లో మునిగి తేలుతారు. ఫ్రెండ్స్తో కలిసి పార్టీ చేసుకుంటూ అర్ధరాత్రి వేళ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికేందుకు ఇప్పటికే ప్లాన్స్ వేసుకున్నారు యువత.
ఈ నేపథ్యంలోనే ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా తీపి కబురు చెప్పింది. ఏ4 మద్యం దుకాణాలు డిసెంబర్ 31, 2025, జనవరి 1, 2026 రాత్రుల్లో అర్ధరాత్రి 12.00 గంటల వరకు మద్యం అనుమతులు మంజూరు చేసింది.
ఎక్సైజ్, ప్రొహిబిషన్ డైరెక్టర్ సమర్పించిన నివేదికను అనుసరించి ఎక్సైజ్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అలాగే 2B (బార్లు), సి 1 (ఇన్-హౌస్), ఈపీఐ(ఈవెంట్ పర్మిట్), టీడీ1 (ఇన్-హౌస్) లైసెన్సులు కలిగిన ఏపీ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సంస్థలు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు మద్యం విక్రయించడానికి, రెస్టారెంట్ సర్వీస్లకు అనుమతి ఇచ్చారు.
గతేడాది నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా అమలు చేసిన విధానాలకు అనుగుణంగా ఈ సడలింపులు ఇచ్చినట్లు ప్రభుత్వ వెల్లడించింది. న్యూ వేళ నాన్-డ్యూటీ పెయిడ్ మద్యం లేదా అక్రమ మద్యం విక్రయాలు జరగకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఈ ఆదేశాల అమలుకు ఎక్సైజ్, ప్రొహిబిషన్ డైరెక్టర్, ఏపీ స్టేట్ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ లు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆ ఉత్తర్వులలో స్పష్టం చేసింది.